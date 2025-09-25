Spermával az arcán sétálgatott az utcán a népszerű OnlyFans-sztár – kitört a botrány

Lily Phillips neve újra a címlapokra került, miután a „cum walk” nevű szexuális performansszal kavart hatalmas botrányt. A brit OnlyFans-sztár London utcáin jelent meg úgy, hogy arcán nyíltan látható volt az aktus nyoma, és mindezt le is filmezték. A felvételek milliós nézettséget értek el a TikTokon és a pornóoldalakon is, miközben komoly vitát váltottak ki a közvéleményben – írja a Metro.

Lily Phillips a „cum walk” miatt vált ismét botrányhőssé

Fotó: Getty Images via AFP/Ethan Miller

Lily Phillips és a „cum walk” botrány története

A „cum walk” kifejezés a pornó világából szivárgott át a közbeszédbe. A lényege, hogy a nő szex után az arcán lévő spermával sétál nyilvános helyeken. Bár elsőre extrémnek tűnik, Lily Phillips révén vált igazán ismertté, aki több alkalommal is feltűnt így Londonban.

A jelenség mögött a figyelemfelkeltés és a nézettség hajszolása áll. Szakértők szerint az OnlyFans és más amatőr platformok világában egyre több sztár próbálja túlszárnyalni egymást, hogy kitűnjenek a tömegből. Phillips korábban is szerepelt extrém kihívásokkal, például „anál maratonnal”, most pedig újabb sokkoló performansszal rukkolt elő.

A vita fő kérdése a hozzájárulás és a beleegyezés: vajon akaratlanul is bevonódhatnak a járókelők egy szexuális aktusba, ha szemtanúi lesznek a jelenetnek? Jogászok szerint a legtöbb esetben nehéz bizonyítani, de a közszeméremsértés tényállása megállhat.