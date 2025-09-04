„Gyerekek sikítottak a roncs alatt” – 17-re emelkedett a lisszaboni siklóbaleset áldozatainak száma

A portugál főváros egyik legismertebb turistalátványossága, a lisszaboni sikló kisiklott, majd egy épületnek csapódott. A helyszínről szemtanúk arról számoltak be, hogy a becsapódás után gyerekek hangját lehetett hallani a törmelék alól. A tragédia során 15 ember vesztette életét, 18-an megsérültek, közülük legalább öten válságos állapotban vannak – írja a Mirror news
A mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak a túlélők kimentésén. Egy szemtanú kiáltotta: „Gyerekek vannak a sikló alatt!” – miközben a helyiek és a tűzoltók a porfelhőben rohantak a roncsokhoz.
Az egyik helyi televíziónak nyilatkozó nő szerint a sikló „brutális erővel csapódott a házba, és úgy esett szét, mint egy kartondoboz”. Mások arról beszéltek, hogy az utasok „véresen, eszméletlenül” feküdtek a helyszínen.
A lisszaboni sikló évente közel egymillió turistát szállít a meredek domboldalon, így az áldozatok között külföldi látogatók is lehetnek. Az áldozatok pontos nemzetiségét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A lisszaboni városvezetés háromnapos gyászt hirdetett, a portugál kormány pedig szeptember 4-ére nemzeti gyásznapot rendelt el. A közlemény szerint az országot „megrázta az Ascensor da Glória tragédiája, amely családokat döntött gyászba, és mély sebet ejtett a nemzet szívében”.
További hírek és képek a helyszínről.