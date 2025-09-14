A Grammy-díjas énekesnő lenyűgözte Las Vegast új külsejével

Hírlevél

A négyszeres Grammy-díjas énekesnő szombat este minden tekintetet magára vonzott a Canelo–Crawford bokszmérkőzésen. Lizzo az ökölvívógálán mutatta meg látványos fogyását.
Melissa Viviane Jefferson, művésznevén Lizzo elképesztő formában vonult be szombat este Las Vegasban, a Canelo–Crawford bokszgálára.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 13: Lizzo attends Netflix's Canelo v Crawford Fight Night at Allegiant Stadium on September 13, 2025 in Las Vegas, Nevada.
Lizzo rózsaszín szettben érkezett a bokszgálára
Fotó: CANDICE WARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 37 éves énekesnő egy testhez simuló, strasszokkal borított rózsaszín estélyiben jelent meg, amelyhez krémszínű szőrmestólát és magassarkút viselt. 

Megjelenését klasszikus, vörös hollywoodi hullámos frizura és ragyogó smink egészítette ki: fényes ajkak, rózsás pirosító és magabiztos mosoly tette teljessé az összhatást – írja a Daily Mail.

Lizzo mindent kipróbált

A Grammy-díjas művész korábban elárulta, hogy fogyását szigorú étrenddel és edzéssel érte el, de azt is bevallotta, hogy kipróbálta az Ozempic nevű gyógyszert is.

„Mindent kipróbáltam. Nekem ez csak tudomány – kalóriabevitel kontra kalóriaégetés” – nyilatkozta Lizzo. A vegán étrendet feladva áttért a húsban és teljes értékű ételekben gazdag táplálkozásra.

A gálán más sztárok is feltűntek: Charlize Theron bőr nadrágban és blézerben, Sofia Vergara csipkés estélyiben, míg Charlie Sheen, Brenda Song és Macaulay Culkin lazább stílusban élvezték az eseményt.

 

