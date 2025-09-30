Elképesztő, mit találtak a rendőrök a csomagtartóban – mutatjuk!

A rendőrök az észak-rajna–vesztfáliai Alsdorf közelében állítottak meg egy rózsaszín személyautót, miután furcsa mozgást észleltek a hátsó ülés környékén.

A póniló jól elvolt a csomagtartóban

Fotó: Aachen Police

Mint kiderült, a csomagtartóban egy Shetland-póni ült, takarmányos vödörrel, egy kis szőnyegen.

A nő azzal védekezett, hogy a lovat egy madzaggal rögzítette egy fém kampóhoz, és szerinte ez elég biztonságos. A rendőrök azonban nem így gondolták, határozottan visszautasították ezt az álláspontot, hangsúlyozva, hogy ilyen rögzítés nem garantálja az állat és az utasok biztonságát. A hatóságok emberei rámutattak: 50 km/h sebességnél egy 150 kilogrammos póni akár 7,5 tonna erővel csapódhat előre, ha hirtelen megállás vagy baleset történik – írja a Oddity Central.

Drága volt a lószállítás

A rendőrség 35 euróra (13 650 forint) bírságolta a nőt a közlekedésbiztonsági szabályok megszegése miatt. Ő azonban megtagadta a büntetés kifizetését, azzal érvelve, hogy nem követett el semmiféle vétséget. Emiatt közigazgatási eljárás indult ellene. Az ügy azért is kapott visszhangot Németországban, mert bár sokan megértik, hogy vannak, akik állatot szeretnénk magunkkal vinni az útra, az nem mindegy, hogyan tesszük. Egy póni nem pakolható be az autóba úgy, mint egy házi kedvenc, egy kis kutya vagy macska. A rendőrség felhívta a figyelmet: pónikat és lovakat erre a célra kialakított járművel, például lovaskocsival vagy állatszállító trélerrel kell fuvarozni.

A németországi eset ugyanakkor nem példátlan, tavaly írt arról az Origo, hogy két pónilovat találtak a pénzügyőrök egy autóban az M3-as autópályán.