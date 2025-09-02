Harminc éve nem volt ilyen jó észlelés – fotókon a Loch Ness-i szörny

A képeken a Loch Ness-i szörnyet hosszú, ívelt hátú, vízből kiemelkedő tengeri lényként ábrázolják, éles fogakkal és fenyegető tekintettel. Dan Saunders, a brit lap képszerkesztője szerint az AI pontosan eltalálta a legendás teremtményről szóló beszámolók hangulatát: „Nessie a Daily Star egyik kedvence, és szerintem a mesterséges intelligencia tökéletesen visszaadta, amit elképzeltünk.”

A Loch Ness-i szörny AI által megalkotott képe: így képzelik el a kutatók és a rajongók Nessie-t

Fotó: Getty Images

A Loch Ness-i szörny a mesterséges intelligencia szemével

A Loch Ness-i szörny története egészen Kr. u. 565-ig nyúlik vissza, amikor Szent Kolumba ír szerzetes már beszámolt róla. Azóta több száz észlelésről készült leírás és fénykép járta be a világot – a legfrissebb augusztus 29-én készült, amikor egy helyi lakos kétperces videót rögzített „valamiről a víz alatt.”

Idén már több észlelés is történt: májusban egy turista „hosszú és vékony” alakot látott Urquhart Bay-nél, márciusban pedig egy londoni pár számolt be arról, hogy hatalmas „púpokat” észleltek a tó sötét vizében.

A kutatók sem ülnek tétlenül: a Loch Ness-i központ bejelentette, hogy 2025-ben nagy erőkkel, új, nagyfelbontású kamerákkal folytatják a keresést. A négynapos akciót „The Quest”-nek nevezték el, amelyben víz alatti robotot is bevetnek, hogy minden rejtett zugot átkutassanak.