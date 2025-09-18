Létezhet a Loch Ness-i szörny? – mutatjuk az ökológus válaszát

A Loch Ness-i szörny legendája évszázadok óta foglalkoztatja a közvéleményt.

Sokan elhiszik, hogy így nézhet ki Nessie, a Loch Ness-i szörny

Fotó: Getty Images/Keystone

A 6. századra visszanyúló ősi szövegek egy „vízi szörnyet” említenek, amely a tó mélyén leselkedik.

A skót mondákban szereplő vadállatot gyakran furcsa lényként ábrázolják, amely függőlegesen hullámzik a vízben. A képeken bálnaszerű teste, és mint egy zsiráfnak, olyan feje és nyaka van. Csak egy probléma van ezekkel a képekkel: ilyen test nem létezhet, nem élhet meg a vízben. Erre a következtetésre jutott Charles Paxton ökológus a St. Andrews Egyetemről, miután rengeteg elmosódott fényképet és egyéb bizonyítékot megvizsgált – írja a Popular Mehanics.

A Loch Ness-i tó rejtélye tovább él

Kiderült, semmilyen ismert vagy kihalt élőlénynek nincs olyan teste, mint amilyet Nessie-nek képzelnek el, amely – ahogyan a kutatók fogalmaznak – „annyira extrém függőleges hajlásokat” mutat, hogy azok íveket formáznak.

Ha a popkultúrában elfogadott, képeken látható formája lenne Nessie-nek, az valójában akadályozná az úszást

– mondta Paxton. A tengeri kígyók, angolnák és a legtöbb hal oldalirányban mozog. A tengeri emlősök, mint a bálnák, rugalmas gerinccel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy függőleges hullámzó mozdulatokkal ússzanak, rövid időre a felszínre emelkedjenek, majd ismét a mélybe merüljenek. Távolról nézve ez úgy tűnhet, mintha egy víz felett mozgó függőleges hullámzás lenne.

Tény, hogy soha nem találtak tengeri kígyók, bálnák, plesiosaurusok vagy más, Nessie lehetséges rokonainak tartott élőlények DNS-ét a Loch Nessben. Néhány észlelésről kiderült, hogy nem volt más, mint farönk vagy hajóroncs, és az is elképzelhető, hogy több, a vízen lebegő törmelék együttese keltett ívelt benyomást. Paxton szerint azok az állítások, amelyek szerint valami több ívvel rendelkező dolog úszik a tóban, az valószínűtlen. A Loch Ness-i szörny rejtélye és legendája ettől persze még tovább fog élni.