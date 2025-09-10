Hírlevél

Jersey

Rekordszámú lódarázsfészket találtak, invázió fenyegeti Európát

Európát egyre nagyobb veszély fenyegeti, miután Jersey szigetén robbanásszerűen megnőtt a darázsfészkek száma. Az ázsiai lódarázs gyors terjedése nemcsak a méhekre és más rovarokra, hanem az emberek biztonságára is komoly kockázatot jelent.
Az utóbbi hónapokban drámaian megszaporodtak az ázsiai lódarázs-fészkek Jersey szigetén, ami komoly riadalmat kelt a szakértők és a helyiek körében. Az ázsiai lódarázs (Vespa velutina) egy invazív faj, amely gyorsan terjed Európában, és komoly veszélyt jelent a méhekre, darazsakra és más rovarokra – írja a DailyMail. 

Rekordszámú lódarázs fészket találtak, invázió fenyegeti Európát
Fotó: Unsplash

Idén már közel 500 fészket fedeztek fel Jersey-n – négyszer többet, mint egy évvel korábban. Egyetlen fészek akár tízezer egyedet is rejthet, vagyis jelenleg akár 5 millió lódarázs is élhet a szigeten. Ez nemcsak a helyi ökoszisztémát, hanem a brit szigeteket is fenyegeti, hiszen a rovar könnyen átrepülhet Franciaországból az Egyesült Királyságba. 

A lódarázs csípése különösen veszélyes lehet az arra allergiásoknak. 

A hatóságok és önkéntesek igyekeznek irtani a fészkeket, de a gyors terjedés miatt egyre nehezebb tartani a lépést. 

Az ázsiai lódarázs fő tápláléka a háziméh, amely létfontosságú a beporzásban és az élelmiszer-termelésben. Kutatások szerint a rovar gyomrában több mint 1400 különböző rovarfaj maradványai találhatók, de a méh a leggyakoribb zsákmányuk. 

A szakértők figyelmeztetnek, hogy az ázsiai lódarázs könnyedén összetéveszthető az európai lódarázzsal, előbbi azonban vékonyabb, feje narancsos árnyalatú, lábai pedig sárgás-barnák. 

 

