Veszélyes rovarok jelentek meg a szomszédban: bajban a gyerekek és a gazdák is

A koperi óváros területén azonosította a Szlovén Méhészszövetség (CZS) az első keleti lódarázsfészkeket, ami riasztó fordulat a régió élővilágában. Becslések szerint jelenleg 25–30 aktív fészek található Koper térségében, és a tengerpart más részein is jelentős állomány alakulhatott ki. A lódarázs különösen veszélyes faj, mivel csípése a világon az egyik legerősebb méreggel bír, csak az óriás lódarázs előzi meg ebben - írja az MTI.

Invazív lódarázs támadja Európát

Fotó: Pexels

A lódarázs terjedésének okai

A szakértők szerint a faj eddig nem tudott széles körben elterjedni a régióban, mert a hideg telek megakadályozták a szaporodását. Azonban a klímaváltozás és az enyhébb időjárás miatt az elmúlt két évben egyre több észlelést jelentettek, most pedig először sikerült fészkeket is azonosítani. Ez komoly problémát jelent, mert a keleti lódarázs fészkeiben egyetlen év alatt több királynő fejlődhet ki, ami a következő szezonban még több új fészket eredményezhet.

Veszélyek a gazdákra és a lakosságra

A szlovén agrárminisztérium közleménye szerint a keleti lódarázs bár nem szerepel az Európai Unió hivatalos invazív fajlistáján, potenciálisan veszélyes. Nemcsak az emberekre jelent közvetlen egészségügyi kockázatot, de a méhészetben, a gyümölcstermesztésben és a szőlőgazdaságban is súlyos károkat okozhat.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, különösen a gazdákat és méhészeket, hogy minden észlelt példányt vagy fészket haladéktalanul jelentsenek.

A szakemberek szerint a helyzet kezelése sürgető, mert ha a lódarázs tartósan megtelepszik a térségben, annak hosszú távú ökológiai és gazdasági következményei lehetnek.

