Sokk a fesztiválon: egy sztár hirtelen összeesett a színpadon

Az All Things Go Music Festival színpadán lépett fel Lola Young, amikor váratlanul rosszul lett és az orvosi személyzetnek kellett kísérnie a színpadról. A 24 éves sztár éppen a Conceited című dalát adta elő a Forest Hills stadionban, amikor a közönség előtt játszódott le a drámai jelenet - írja a DailyMail.

Lola Young összeesett a koncerten, a mentősök vitték le a színpadról. Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lola az Instagramon pár órával később megnyugtatta követőit, hogy már jobban van: „Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, most már rendben vagyok” – írta.

Lola Young betegsége és mindennapi küzdelmei

Nem ez volt az első alkalom, hogy Lola Young nyíltan beszélt egészségügyi problémáiról. Az énekesnő 17 évesen tudta meg, hogy schizoaffektív zavarral él – egy olyan mentális állapottal, amely egyszerre hozza a skizofrénia és a hangulatzavar tüneteit.

@theprojecttv British singer Lola Young has assured fans she is “doing OK” after collapsing mid-performance at a festival in New York. Social media footage shows the 24-year-old swaying on stage before dropping her microphone and falling backward while performing at the All Things Go festival on Saturday. ♬ original sound - TheProjectTV

Elmondása szerint a betegség kiszámíthatatlanná teszi a mindennapokat, különösen a turnézás idején. Egy-egy mániás epizód akár hetekig is tarthat, és olyankor előfordul, hogy napokig nem tud aludni.

Támogató üzenetek

Menedszere, Nick Shymansky közleményben kérte a rajongók megértését: „Olykor olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek Lola biztonságát szolgálják. Ő egy rendkívüli ember, aki mindig komolyan veszi a karrierjét és a közönségét”.

