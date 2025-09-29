Hírlevél

Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

Lola Young

Sokk a fesztiválon: egy sztár hirtelen összeesett a színpadon

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A fiatal brit énekesnő koncertje drámai fordulatot vett az All Things Go Music Festivalon New Yorkban. Lola Young váratlanul összeesett a színpadon, miközben rajongói döbbenten figyelték az eseményeket.
Lola YoungAll Things Go Music Festivalösszeesett

Az All Things Go Music Festival színpadán lépett fel Lola Young, amikor váratlanul rosszul lett és az orvosi személyzetnek kellett kísérnie a színpadról. A 24 éves sztár éppen a Conceited című dalát adta elő a Forest Hills stadionban, amikor a közönség előtt játszódott le a drámai jelenet - írja a DailyMail.

Lola Young összeesett a koncerten, a mentősök vitték le a színpadról.
Lola Young összeesett a koncerten, a mentősök vitték le a színpadról. Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lola az Instagramon pár órával később megnyugtatta követőit, hogy már jobban van: „Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, most már rendben vagyok” – írta.

Lola Young betegsége és mindennapi küzdelmei

Nem ez volt az első alkalom, hogy Lola Young nyíltan beszélt egészségügyi problémáiról. Az énekesnő 17 évesen tudta meg, hogy schizoaffektív zavarral él – egy olyan mentális állapottal, amely egyszerre hozza a skizofrénia és a hangulatzavar tüneteit.

@theprojecttv

British singer Lola Young has assured fans she is “doing OK” after collapsing mid-performance at a festival in New York. Social media footage shows the 24-year-old swaying on stage before dropping her microphone and falling backward while performing at the All Things Go festival on Saturday.

♬ original sound - TheProjectTV

Elmondása szerint a betegség kiszámíthatatlanná teszi a mindennapokat, különösen a turnézás idején. Egy-egy mániás epizód akár hetekig is tarthat, és olyankor előfordul, hogy napokig nem tud aludni.

Támogató üzenetek

Menedszere, Nick Shymansky közleményben kérte a rajongók megértését: „Olykor olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek Lola biztonságát szolgálják. Ő egy rendkívüli ember, aki mindig komolyan veszi a karrierjét és a közönségét”.

Korábban irtunk arról, hogy egy férfi az ítélete előtt esett össze a bíróságon.

 

