Moziba illő lopás Párizsban: rengeteg aranyat pakoltak ki egy múzeumból

A párizsi Természettudományi Múzeumban betörők hatoltak be kedd hajnalban, és arany mintákat vittek el, amelyeket 700 ezer dollárra (kb. 255 millió forint) értékeltek. A közlemény szerint a lopás nem csupán anyagi veszteség, hanem hatalmas kulturális kár is, hiszen a minták a nemzeti örökség részét képezték - írja a CBS.

Lopás történt a párizsi Természettudományi Múzeumban, arany minták tűntek el. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A tolvajok profi eszközöket – sarokcsiszolót és hegesztőpisztolyt – használtak, hogy feltörjék a biztonsági ajtókat. A nyomozás kiderítette: az intézmény riasztó- és kamerarendszerét még júliusban bénította meg egy kibertámadás, amit a tettesek kihasználtak.

Lopás-sorozat sújtja Franciaország múzeumait

Az elmúlt hónapokban több hasonló lopás történt. Nemrég kínai porcelánokat vittek el 6,5 millió euró értékben (kb. 2,5 milliárd forint), a Cognacq-Jay múzeumban 18. századi műtárgyakat raboltak el fegyveresek, és a Harry Winston ékszerüzletet is kirabolták Párizs egyik legelegánsabb utcáján.

A szakértők szerint a francia kulturális intézmények elleni lopások egyre súlyosabb problémát jelentenek, és sürgős biztonsági fejlesztésekre van szükség.

