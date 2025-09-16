Óriási, 45 milliárdos lottónyeremény, amit akár egy magyar is megnyerhet

Ma este ismét hatalmas összegért izgulhatnak a szerencsejátékosok: az Eurojackpot jelenlegi jackpotja 116 millió euróra (körülbelül 45,5 milliárd forint) nőtt, amit kedden este sorsolnak ki – írja a focus.de. Két játékmező ára 1720 forint Magyarországon, de a LOTTO24 németországi akciójában most három mezőt lehet játszani mindössze 3 euróért. Ez jelentős kedvezmény azoknak, akik szeretnének esélyt kapni a rekordösszegű lottónyeremény megkaparintására.

Szinte felfoghatatlan nagyságú lottónyeremény az Eurojackpoton– Fotó: Unsplash

Rekordösszegű lottónyeremény

Az Eurojackpot egy európai lottó, ahol legalább öt számot kell eltalálni az 50-ből, plusz két „Euro-számot” a 12-ből. A jackpot nyerési esélye valamivel 1:140 millió körül van, tehát rendkívül kicsi, de ettől is izgalmas.

A felhívásban szerepel, hogy a fogadási határidő kedden 18:50-kor lejár – tehát azoknak, akik gondolkodnak, gyorsnak kell lenniük.

Ha valaki Magyarországon szeretne fogadni az Eurojackpotra, akkor az itthoni lottózókban, vagy a Szerencsejáték Zrt. honlapján teheti meg.

Tavaly egy magyar játékos nyert hatalmas összeget az Eurojackpoton, erről az Origo is beszámolt.