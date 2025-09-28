Hihetetlen, de igaz: így nyert lottón egy nagymama a ChatGPT-vel

Lottónyeremény révén vált hőssé egy virginiai nagymama, aki a mesterséges intelligenciát is segítségül hívta a számok kiválasztásához. Carrie Edwards 150 ezer dollárt (kb. 55 millió forintot) nyert a Powerballon, és azonnal eldöntötte: minden centet továbbad - számol be a Fox News.

A lottónyeremény három szervezet munkáját erősíti

Fotó: Unsplash

Carrie Edwards a számok kiválasztásához hívta segítségül a mesterséges intelligenciát, megkérdezte a ChatGPT-t, hogy milyen kombinációt ajánlana neki a Powerball szelvény kitöltéséhez. A rendszer ugyan figyelmeztette, hogy a lottó teljes mértékben a szerencsén múlik, és nem tud nyerő számokat biztosítani, Edwards mégis felírta a javasolt számokat, majd ezekkel játszott.

Lottónyeremény kedvezményezettjei

Elsőként a frontotemporális demencia kutatására fordított, amelyben férje, Steve hunyt el. Adománya a World FTD Awareness Week idején különösen fontos üzenetet hordozott: támogatni kell azokat a családokat és kutatókat, akik nap mint nap küzdenek e betegség ellen. Adománya második része a Shalom Farms szervezethez került, amely évente több százezer adag friss zöldséget és gyümölcsöt oszt szét a rászorulóknak Richmond térségében. Harmadik felajánlásával a Navy-Marine Corps Relief Society munkáját erősítette, ezzel tisztelegve édesapja, Peter Swanson kapitány emléke előtt. A szervezet katonák és családjaik anyagi, oktatási és vészhelyzeti támogatását biztosítja.

Edwards szerint a három szervezet szimbolikusan is kifejezi, miért érdemes adni: az egyik a gyógyulást, a másik a közösséget, a harmadik pedig a szolgálatot képviseli.A Virginia Lottery igazgatója külön kiemelte, hogy ritka és megható példát láthatott a közösség, hiszen a nyereményből most mások életminősége javul.

