Pánik a menyegzőn: fegyveres támadó nyitott tüzet egy esküvőn

Szombat este lövöldözés rázta meg a New Hampshire állambeli Nashuát. A rendőrség közlése szerint egy fegyveres támadó a Sky Meadow Country Clubban tartott esküvőn nyitott tüzet, ahol egy ember meghalt, többen megsérültek, majd kitört a pánik - számol be a New York Post.

A rendőrség gyorsan reagált a lövöldözésre - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Lövöldözés, pánik és menekülés az esküvő helyszínén

A szemtanúk szerint a támadó az étkezőbe rontott be, és válogatás nélkül lövöldözni kezdett. A vendégek sikítva menekültek, többen a konyhába, mások a kijáratok felé rohantak. Végül egy vendég bátorságának köszönhetően a támadót ártalmatlanították: fejbe vágták egy székkel, mire elejtette fegyverét és elmenekült.

A helyi rendőrség szerint a férfit végül a helyszínen elfogták. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan hány sérült kapott lőtt sebet, de több embert kórházba kellett szállítani.

A tragédia után több politikus is részvétét fejezte ki. Maggie Goodlander képviselő és Jeanne Shaheen szenátor közösségi oldalán osztotta meg együttérzését az áldozatok és családjaik iránt, hangsúlyozva: nincs helye az értelmetlen fegyveres erőszaknak.

Korábban arról számoltunk be, hogy három rendőrt agyolőttek Amerikában. Részleteket az Origo oldalán talál.