Vérfürdő Jeruzsálemben: halálos lövöldözés volt az izraeli fővárosban - videó

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A lövöldözésben többen megsebesültek.

A lövöldözés helyszíne Jeruzsálemben - Fotó: X

Négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes - jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Itt volt a lövöldözés

Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek terroristák. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték. Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök - írja a Sky.

In a latest update, at least 20 Israeli settlers were injured, including six in critical condition, in a shooting incident near the Ramot settlement junction north of occupied Jerusalem, according to Israeli reports. pic.twitter.com/lnXmE4b2Hn — Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe.

Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.