Rendkívüli

Jeruzsálem

Vérfürdő Jeruzsálemben: halálos lövöldözés volt az izraeli fővárosban - videó

Négy ember meghalt, tizenöten pedig megsérültek Jeruzsálemben, amikor fegyveresek tüzet nyitottak a város északi bejáratánál lévő forgalmas csomópontban. A lövöldözés után a merénylőket agyonlőtték.
Jeruzsálemtámadáslövöldözés

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A lövöldözésben többen megsebesültek.

lövöldözés
A lövöldözés helyszíne Jeruzsálemben -  Fotó: X

Négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes - jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Itt volt a lövöldözés

Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek terroristák. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték. Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök - írja a Sky.

A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe.

Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.

