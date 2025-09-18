Halálos lövöldözés volt Londonban

Lövöldözés rázta meg szerda este a Londonban a Hackney kerületet: a Clissold Parkban egy férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült. A rendőrség 19:06-kor kapott bejelentést a lövésekről, és nagy erőkkel vonult a helyszínre – írja a The Guardian.

Lövöldözés Londonban: a rendőrség lezárta a Clissold Parkot Hackney-ben. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A negyvenes éveiben járó férfit lőtt sebekkel szállították kórházba, de életét már nem tudták megmenteni. A szintén negyvenes éveiben járó nőt a londoni mentők és a légimentők látták el, ő továbbra is kórházban van.

A rendőrök egy fegyvert is lefoglaltak a parkban.

Úgy tudni, hogy a férfi és a nő ismerték egymást, és az eset elszigeteltnek tűnik, így a lakosságra nem jelent további veszélyt.

Lövöldözés Londonban: nyomozás indult a hackney-i tragédia ügyében

A nyomozás jelenleg is tart, a helyszínt lezárták, és fokozott rendőri jelenlét van a környéken. Hackney polgármestere, Caroline Woodley közösségi oldalán fejezte ki együttérzését, és köszönetet mondott a mentőszolgálatok gyors beavatkozásáért.

A közelmúltban Németországban történt hasonló eset.