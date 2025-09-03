Percek alatt süllyedt el a vadonatúj luxusjacht, dúsgazdag gazdája úszva menekült

A 700 ezer fontos (kb. 330 millió forintos) járművet, amely a Dolce Vento nevet kapta, az isztambuli Med Yilmaz hajógyárban építették, és alig öt hónap alatt készült el. A 30 méter hosszú luxus jachtot az egyik közeli öbölben bocsátották vízre – de a bemutatóból pillanatok alatt rémálom lett.

A Dolce Vento nevű luxus jacht percekkel a vízrebocsátás után borult fel és süllyedt el Törökország partjainál.

Fotó: Twitter

A drámai felvételen jól látszik, ahogy a luxus jacht lassan oldalra billen, az utasok pedig kétségbeesetten ugrálnak a vízbe. Maga a tulajdonos is a fedélzet szélén állt, mielőtt a tengerbe vetette magát, hogy eljusson a partra. A kapitány és a legénység szintén vízbe ugrott – szerencsére senki sem sérült meg – írja a Daily Mail.

A luxury yacht worth 1 million dollars in Zonguldak sank just 15 minutes after being launched.

The owner and crew swam to shore. pic.twitter.com/3Lh6wCUcCd — DECK TV (@decktvcom) September 3, 2025

Vizsgálják a luxus jacht katasztrófájának okát

A parti őrség azonnal megkezdte a roncs kiemelését. A szakértők szerint a hajó stabilitási hibái állhatnak a háttérben. A hajógyár közölte: részletes vizsgálat indul, amely feltárja, mi vezetett a több százmilliós veszteséghez.

Idén januárban Mexikóban történt hasonló eset: az Amore Mio nevű luxus jacht a szilveszteri ünneplés közben csapódott sziklának. A fedélzeten bulizó turisták közül 15-en a vízbe estek, de szerencsére búvárok kimentették őket.