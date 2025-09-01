Tele volt sztároktól lopott tárgyakkal a zálogház, elfogták a rablót

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint betört Macklemore otthonába Seattle-ben, és kirabolta a luxusházat – írja a TMZ.

Macklemore amerikai rapper

Fotó: NUNO CRUZ / NurPhoto

A gyanúsítottat egy két hónapos nyomozás után sikerült elfogni. Patrick Maisonet őrizetbe vétele után a hatóságok átkutattak egy helyi zálogházat, ahol több hírességtől korábban ellopott értéktárgyra bukkantak.

Az is kiderült, hogy Maisonet büntetett előéletű, és egy 2023-as betörés miatt házi őrizetbe került, azonban levágta a nyomkövető bokaperecét, és elmenekült a hatóságok ellenőrzése elől.

Még nyár elején dúlták fel Macklemore otthonát

A betörés még júniusban történt, amikor a rapper nem tartózkodott otthon. Két maszkos férfi tört be az ingatlanba, és megtámadták a dadát, aki a sztár három gyermekére vigyázott. A nőt medvespray-vel fújták le, majd lefogták, és követelték tőle a házban található ékszereket.