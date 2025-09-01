Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

zálogház

Tele volt sztároktól lopott tárgyakkal a zálogház, elfogták a rablót

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két hónapos nyomozás után megtalálták azt a férfit, aki betört a híres rapper otthonába. Macklemore nem tartózkodott a házban a támadás során, de a gyerekei és dadája igen. A rendőrök őrizetbe vették a rablót, és egy zálogházban számos lopott értéket találtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zálogháznyomozásMacklemorerablás

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint betört Macklemore otthonába Seattle-ben, és kirabolta a luxusházat – írja a TMZ

Macklemore amerikai rapper
Macklemore amerikai rapper
Fotó: NUNO CRUZ / NurPhoto

A gyanúsítottat egy két hónapos nyomozás után sikerült elfogni. Patrick Maisonet őrizetbe vétele után a hatóságok átkutattak egy helyi zálogházat, ahol több hírességtől korábban ellopott értéktárgyra bukkantak. 

Az is kiderült, hogy Maisonet büntetett előéletű, és egy 2023-as betörés miatt házi őrizetbe került, azonban levágta a nyomkövető bokaperecét, és elmenekült a hatóságok ellenőrzése elől. 

Még nyár elején dúlták fel Macklemore otthonát

A betörés még júniusban történt, amikor a rapper nem tartózkodott otthon. Két maszkos férfi tört be az ingatlanba, és megtámadták a dadát, aki a sztár három gyermekére vigyázott. A nőt medvespray-vel fújták le, majd lefogták, és követelték tőle a házban található ékszereket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!