Rendőrségi intézkedés Macron ellen New Yorkban! – szánalmas videón a francia elnök

Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ székházában elmondott beszéde után került furcsa helyzetbe New Yorkban. A város rendőrsége lezárta az utcákat Donald Trump amerikai elnök motoros konvoja miatt, és Macron autóját is megállították.

A történtekről videófelvételek készültek, amelyeken látható, ahogy Macron kiszáll a kocsiból, majd odalép az intézkedő rendőrökhöz és magyarázatot kér. Bár az egyik tiszt felismerte a francia elnököt, nem engedte tovább.

– Elnézést, uram, minden le van zárva jelenleg – magyarázta az amerikai rendőr.

Macron ekkor kénytelen volt felhívni Trumpot, és szóvá tenni, hogy az amerikai elnök miatt nem tud közlekedni.

– Tudod mit? Itt várok az utcán, mert minden miattad van lezárva – mondta Macron a telefonban.

A rendőrök azonban továbbra sem engedték át a francia elnök konvoját, így Macron végül gyalog indult el a francia nagykövetség felé. A félórás séta alatt több járókelő odament hozzá, hogy közös fényképet készítsenek vele. Az egyik férfi még meg is puszilta Macron fejét, amit a politikus mosolyogva köszönt meg.

Újabb vita Trump és Macron között

Az incidens különösen pikáns annak fényében, hogy a napokban feszült hangulat alakult ki Macron és Trump között az orosz energiaimport kérdésében.

Az amerikai elnök ismét arra szólította fel az Európai Uniót, hogy csökkentse függőségét az orosz olajtól és gáztól, ha azt akarja, hogy Washington fokozza a nyomást Moszkvára. Macron azonban vitatta ennek jelentőségét, mondván: az európai országok már több mint 80 százalékkal visszafogták orosz energiaimportjukat – írta meg a Lenta.