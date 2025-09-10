Megnyílt a világ első macskametrója

A macskametró ötlete Xing Zhilei youtuber fejéből pattant ki, aki négy hónap alatt ezt sikeresen meg is alkotta. A South China Morning Post információi szerint a parányi vasút minden részlete kidolgozott: peron, biztonsági ajtók, reklámtáblák, sőt működő mozgólépcsők is helyet kaptak benne.

Xing Zhilei saját kezűleg készítette el a macskametrót

Fotó: YouTube/Xing's World

A macskametró nagy sikert aratott

A kisvonat pontosan áll meg az állomáson, ahol a macskák beszállhatnak, a kocsik belsejében pedig apró ülések és kapaszkodók várják őket. Az állomás a Macskaváros nevet kapta, a vonal más megállói között ott van a Macskamenta-domb és a Holdfigyelő-terasz. A videó, amely bemutatta a különleges építményt, néhány nap alatt 100 milliós megtekintést gyűjtött.

A kézműves influenszer nem először lep meg mindenkit: 2023-ban egy teljes macskaluxuslakást készített, benne működő lifttel, három hálószobával, fürdőszobákkal és egy apró tévével. Később egész Macskavárost épített, mozival és szupermarkettel.

Xing saját bevallása szerint minden szükséges készséget – a 3D-modellezéstől a hegesztésig – autodidakta módon tanulta meg. Gyermekkora óta szeret alkotni, és projektjeiben ma is ezt az örömöt éli ki.