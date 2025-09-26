Hírlevél

Szökevény macska foglalta el az első osztályt a repülőn – videó

Házi kedvenc szabadult el a Delta Air Lines egyik járatán. A turistaosztályon utazó macska nem elégedett meg a helyével, és gazdája karjaiból kiszabadulva az első osztály felé vette az irányt.
Hatalmas felfordulást okozott egy macska a Delta Air Lines Las Vegasból Atlantába tartó járatán – írja a pyok.com. 

Hatalmas felfordulást okozott egy óriási macska a Delta Air Lines Las Vegasból Atlantába tartó járatán.
Hatalmas felfordulást okozott egy óriási macska a Delta Air Lines Las Vegasból Atlantába tartó járatán.

A macska és gazdája a turistaosztályon utazott, ám a négylábú úgy érezte, ő az első osztályra való, ezért kiszökött a gazdája kezéből, és elbújt az első osztályon. 

A légiutas-kísérők próbálták kicsalogatni, de a macska nem volt hajlandó engedelmeskedni. 

A vicces jelenetről készült felvétel futótűzként terjed az interneten, a kommentelők pedig egyetértésben vélték, hogy a házi kedvenc pontosan tudja, mi a jó. 

„Ez a macska pontosan tudja, hogy nem a turistaosztályon van a helye” – írták. 

A légiutas-kísérőknek végül sikerült kicsalogatniuk a macskát az ülések alól, és visszaadták a gazdijának. 

