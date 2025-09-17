Szomorú fejlemény történt Madeleine McCann rejtélyes ügyében

Madeleine McCann ügye immár több mint másfél évtizede tartja lázban a világot. A kislány 2007-ben tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, miközben szülei a közeli étteremben vacsoráztak.

A Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja, Christian Brückner szabadlábra került Németországban. Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Most újabb fejlemény történt: Christian Brückner, a 48 éves német férfi, akit a hatóságok régóta a fő gyanúsítottként tartanak számon, szabadlábra került. Brücknert korábban egy idős nő megerőszakolásáért ítélték el, ám büntetése letelt, így elhagyhatta a Sehnde börtönt. Bár szabad, bokaperecet kapott, amellyel mozgását folyamatosan nyomon követik -írja a BBC.

Madeleine McCann eltűnése továbbra is rejtély

Madeleine McCann ügye a világ egyik legismertebb eltűnési rejtélyeként vonult be a történelembe.

A hároméves brit kislány 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről, miközben szülei a közeli étteremben vacsoráztak.

Madeleine és testvérei egy apartmanban aludtak, ahonnan nyomtalanul eltűnt. Az eset hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, és azóta is a modern kori bűnügyi történelem egyik legnagyobb szabású, máig lezáratlan nyomozása folyik körülötte.

A Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja, Christian Brückner évekig az Algarve térségében élt, ahol a kislány eltűnt. Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Az elmúlt években több gyanúsított is felmerült, de valódi áttörés nem történt. A német hatóságok jelenleg Christian Brücknert tartják a fő gyanúsítottnak, aki hosszú ideig élt az Algarve térségében, és többszörösen elítélt szexuális bűnelkövető. Bár mobiltelefonos adatok és tanúvallomások arra utalnak, hogy Madeleine eltűnésének idején a környéken tartózkodott, eddig nem sikerült elegendő bizonyítékot találni a vádemeléshez. A brit rendőrség továbbra is eltűnt személyként kezeli a kislány ügyét, míg a német ügyészség gyilkossági szálat sejt a háttérben.

A brit rendőrség továbbra is eltűnt személyként kezeli az ügyet, míg a német ügyészség gyilkossági gyanút lát.

