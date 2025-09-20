Tovább bonyolódik a Madeleine McCann-ügy, a rejtélyes eltűnés máig megoldatlan

A világ egyik legismertebb bűnügyi rejtélye Madeleine McCann tragikus eltűnése. A brit kislány esete máig megoldatlan, és bár a hatóságok többször is a német férfit, Christian Brücknert nevezték meg gyilkos gyanúsítottként, az igazság mindmáig homályban maradt.

Madeleine McCann története 18 év után is a sötétségbe vész, és minden új fordulat csak még fájdalmasabbá teszi a megválaszolatlan kérdéseket

Fotó: AFP

A Madeleine McCann-ügy közel húsz évvel később is megoldatlan

Madeleine McCann eltűnése 2007 óta a világ egyik legnagyobb és legmegrázóbb bűnügyi rejtélye. A hároméves brit kislány nyomtalanul tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, miközben szülei vacsorázni mentek. Azóta 18 év telt el, de a válaszok hiányoznak, a fájdalom pedig azóta sem enyhült.

A történet nem csupán egy család tragédiája: egy olyan titok, amely 18 éve tartja lázban a világot.

A sorsdöntő éjszakán Madeleine testvéreivel aludt Praia da Luz egyik apartmanjában. Amikor a szülei visszatértek, döbbenettel szembesültek: a kislány eltűnt. Ez indította el a modern kori kriminalisztika egyik legnagyobb szabású nyomozását, amelynek minden mozzanatát szoros nemzetközi figyelem kísérte.

Madeleine McCann Portugáliában tűnt el 2007-ben

Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Christian Brückner és a gyilkosság gyanúja

Az első években a nyomozás vakvágányra futott. Felmerült a szülők felelőssége is, ám később teljesen felmentették őket. A figyelem egy idő után egy német férfira,

Christian Brücknerre terelődött, aki korábban hosszú ideig élt az Algarve térségében, és szexuális bűncselekmények miatt már ismert volt a hatóságok előtt.

Brücknert évekkel később más ügyek miatt börtönbüntetésre ítélték, köztük egy idős nő megerőszakolásáért. Több tanú is arról számolt be, hogy a férfi szörnyű videókat rejtegetett, és cellatársa szerint maga is utalt arra, hogy köze lehet Madeleine eltűnéséhez. A bizonyítékok azonban sosem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy a kislány ügyében vádat emeljenek ellene.

Egy kutatócsoport a portugáliai Praia De Luz közelében, ahol a rendőrség Madeleine McCann eltűnése ügyében folytat vizsgálatokat, néhány mérföldre attól az üdülőhelytől, ahol a kislányt utoljára látták 2007-ben. A kutatást a német szövetségi rendőrség kérésére végzik, bizonyítékokat keresve, amelyek Christian Bruecknert hozhatják összefüggésbe az eltűnéssel. A német ügyészek szerint Brueckner Madeleine eltűnésének első számú gyanúsítottja

Fotó: PA Images via Northfoto/James Manning

Mai napig megválaszolatlan kérdések

Az elmúlt években többször indultak új kutatások Portugáliában, köztük egy víztározónál, ahol Brückner gyakran megfordult. Minden alkalommal remény csillant a megoldásra, ám a vizsgálatok végül nem hozták meg a várt áttörést. Madeleine McCann sorsa továbbra is rejtély maradt.