Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

Madeleine McCann

Tovább bonyolódik a Madeleine McCann-ügy, a rejtélyes eltűnés máig megoldatlan

40 perce
Olvasási idő: 8 perc
2007 óta tartja lázban a világot Madeleine McCann eltűnése. A kislány ügye az egyik legnagyobb tragédia a modern kriminalisztika történetében. Christian Brückner neve rendre felmerül, mint Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja, de a gyilkosság bizonyítása máig nem sikerült.
Madeleine McCannChristian Brücknerkislányrejtélytragédia

A világ egyik legismertebb bűnügyi rejtélye Madeleine McCann tragikus eltűnése. A brit kislány esete máig megoldatlan, és bár a hatóságok többször is a német férfit, Christian Brücknert nevezték meg gyilkos gyanúsítottként, az igazság mindmáig homályban maradt.

An undated handout picture shows three-year old British girl Madeleine McCann who went missing at the Ocean club apartment hotel in Praia de Luz is pictured in Lagos. A team of three British police detectives arrived in Portugal 05 May 2007 to help track down a suspected kidnapper believed to have abducted a British toddler. AFP PHOTO/ HANDOUT (Photo by AFP)
Madeleine McCann története 18 év után is a sötétségbe vész, és minden új fordulat csak még fájdalmasabbá teszi a megválaszolatlan kérdéseket
Fotó: AFP

A Madeleine McCann-ügy közel húsz évvel később is megoldatlan

Madeleine McCann eltűnése 2007 óta a világ egyik legnagyobb és legmegrázóbb bűnügyi rejtélye. A hároméves brit kislány nyomtalanul tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, miközben szülei vacsorázni mentek. Azóta 18 év telt el, de a válaszok hiányoznak, a fájdalom pedig azóta sem enyhült. 

A történet nem csupán egy család tragédiája: egy olyan titok, amely 18 éve tartja lázban a világot.

A sorsdöntő éjszakán Madeleine testvéreivel aludt Praia da Luz egyik apartmanjában. Amikor a szülei visszatértek, döbbenettel szembesültek: a kislány eltűnt. Ez indította el a modern kori kriminalisztika egyik legnagyobb szabású nyomozását, amelynek minden mozzanatát szoros nemzetközi figyelem kísérte.

An undated handout photograph released by the Metropolitan Police in London on June 3, 2020, shows Madeleine McCann who disappeared in Praia da Luz, Portugal on May 3, 2007. German police said Wednesday they have identified a new suspect in the mysterious disappearance of British girl Madeleine McCann in 2007. "In connection with the disappearance of the then three-year-old British girl Madeleine Beth McCann..., the Braunschweig public prosecutor's office is investigating a 43-year-old German citizen on suspicion of murder," said federal police in a statement. (Photo by Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Madeleine McCann Portugáliában tűnt el 2007-ben
Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Christian Brückner és a gyilkosság gyanúja

Az első években a nyomozás vakvágányra futott. Felmerült a szülők felelőssége is, ám később teljesen felmentették őket. A figyelem egy idő után egy német férfira, 

Christian Brücknerre terelődött, aki korábban hosszú ideig élt az Algarve térségében, és szexuális bűncselekmények miatt már ismert volt a hatóságok előtt.

Brücknert évekkel később más ügyek miatt börtönbüntetésre ítélték, köztük egy idős nő megerőszakolásáért. Több tanú is arról számolt be, hogy a férfi szörnyű videókat rejtegetett, és cellatársa szerint maga is utalt arra, hogy köze lehet Madeleine eltűnéséhez. A bizonyítékok azonban sosem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy a kislány ügyében vádat emeljenek ellene.

Madeleine McCann, MadeleineMcCann, eltűnés,
Egy kutatócsoport a portugáliai Praia De Luz közelében, ahol a rendőrség Madeleine McCann eltűnése ügyében folytat vizsgálatokat, néhány mérföldre attól az üdülőhelytől, ahol a kislányt utoljára látták 2007-ben. A kutatást a német szövetségi rendőrség kérésére végzik, bizonyítékokat keresve, amelyek Christian Bruecknert hozhatják összefüggésbe az eltűnéssel. A német ügyészek szerint Brueckner Madeleine eltűnésének első számú gyanúsítottja
Fotó: PA Images via Northfoto/James Manning

Mai napig megválaszolatlan kérdések

Az elmúlt években többször indultak új kutatások Portugáliában, köztük egy víztározónál, ahol Brückner gyakran megfordult. Minden alkalommal remény csillant a megoldásra, ám a vizsgálatok végül nem hozták meg a várt áttörést. Madeleine McCann sorsa továbbra is rejtély maradt.

Időközben újabb, sokkoló fordulatok kavarták fel az ügyet. Egy nő éveken át azt állította, hogy ő maga a 2007-ben eltűnt Madeleine. Hiába cáfolta ezt minden DNS-vizsgálat és bizonyíték, kitartóan ismételgette a történetét, egészen addig, amíg 2025 februárjában le nem tartóztatták.

Német nyomozók dolgoznak Algarve-ban 2025. június 3-án. A portugál rendőrök és német nyomozók átkutatják a bozótos területeket, hogy nyomokat találjanak Madeleine McCann eltűnése kapcsán.
Német nyomozók dolgoznak Algarve-ban 2025. június 3-án. A portugál rendőrök és német nyomozók átkutatják a bozótos területeket, hogy nyomokat találjanak Madeleine McCann eltűnése kapcsán.
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Madeleine szülei, Kate és Gerry McCann 18 éve élnek együtt a bizonytalansággal. Minden évben megemlékeznek lányukról, és sosem adták fel a reményt, hogy egyszer választ kapnak. A fájdalmuk ugyanakkor felfoghatatlan: gyermekük nyom nélkül eltűnt, és 18 év után sincs biztos válasz arra, mi történt vele.

Új fordulat Madeleine McCann ügyében

2025-ben újabb fordulat történt: Christian Brückner, akit a hatóságok hosszú ideje a fő gyanúsítottként tartanak számon, szabadon távozott a németországi börtönből, miután letöltötte korábbi bűneiért kiszabott büntetését. Bár mozgását bokapereccel követik, a Madeleine-ügyben sosem sikerült vádat emelni ellene.

Christian B (R), defendant and prime suspect in the 2007 disappearance of missing British toddler Madeleine McCann, speaks to his lawyer Friedrich Fuelscher prior to the verdict in his trial on five unrelated sex crimes, at the courtroom of the District Court of Braunschweig, northern Germany, on October 8, 2024. Christian Brueckner, the German prime suspect in the 2007 disappearance of British toddler Madeleine McCann, was cleared of all charges in a separate sex crimes trial on October 8, 2024. Brueckner, 47, could "not be convicted of the acts he is accused of", presiding judge Uta Engemann told the court, clearing him of five counts of rape and child sex abuse. (Photo by Michael Matthey / POOL / AFP)
Christian Brüchner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél
Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL
  • A világ egyik legismertebb eltűnési rejtélye így továbbra is megoldatlan. 

Madeleine McCann története 18 év után is a sötétségbe vész, és minden új fordulat csak még fájdalmasabbá teszi a megválaszolatlan kérdéseket. A család és a közvélemény máig várja a pillanatot, amikor fény derül az igazságra.

 

 

