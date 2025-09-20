Tovább bonyolódik a Madeleine McCann-ügy, a rejtélyes eltűnés máig megoldatlan

A világ egyik legismertebb bűnügyi rejtélye Madeleine McCann tragikus eltűnése. A brit kislány esete máig megoldatlan, és bár a hatóságok többször is a német férfit, Christian Brücknert nevezték meg gyilkos gyanúsítottként, az igazság mindmáig homályban maradt.
Madeleine McCann eltűnése 2007 óta a világ egyik legnagyobb és legmegrázóbb bűnügyi rejtélye. A hároméves brit kislány nyomtalanul tűnt el egy portugáliai üdülőhely apartmanjából, miközben szülei vacsorázni mentek. Azóta 18 év telt el, de a válaszok hiányoznak, a fájdalom pedig azóta sem enyhült.
A történet nem csupán egy család tragédiája: egy olyan titok, amely 18 éve tartja lázban a világot.
A sorsdöntő éjszakán Madeleine testvéreivel aludt Praia da Luz egyik apartmanjában. Amikor a szülei visszatértek, döbbenettel szembesültek: a kislány eltűnt. Ez indította el a modern kori kriminalisztika egyik legnagyobb szabású nyomozását, amelynek minden mozzanatát szoros nemzetközi figyelem kísérte.
Az első években a nyomozás vakvágányra futott. Felmerült a szülők felelőssége is, ám később teljesen felmentették őket. A figyelem egy idő után egy német férfira,
Christian Brücknerre terelődött, aki korábban hosszú ideig élt az Algarve térségében, és szexuális bűncselekmények miatt már ismert volt a hatóságok előtt.
Brücknert évekkel később más ügyek miatt börtönbüntetésre ítélték, köztük egy idős nő megerőszakolásáért. Több tanú is arról számolt be, hogy a férfi szörnyű videókat rejtegetett, és cellatársa szerint maga is utalt arra, hogy köze lehet Madeleine eltűnéséhez. A bizonyítékok azonban sosem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy a kislány ügyében vádat emeljenek ellene.
Az elmúlt években többször indultak új kutatások Portugáliában, köztük egy víztározónál, ahol Brückner gyakran megfordult. Minden alkalommal remény csillant a megoldásra, ám a vizsgálatok végül nem hozták meg a várt áttörést. Madeleine McCann sorsa továbbra is rejtély maradt.
Időközben újabb, sokkoló fordulatok kavarták fel az ügyet. Egy nő éveken át azt állította, hogy ő maga a 2007-ben eltűnt Madeleine. Hiába cáfolta ezt minden DNS-vizsgálat és bizonyíték, kitartóan ismételgette a történetét, egészen addig, amíg 2025 februárjában le nem tartóztatták.
Madeleine szülei, Kate és Gerry McCann 18 éve élnek együtt a bizonytalansággal. Minden évben megemlékeznek lányukról, és sosem adták fel a reményt, hogy egyszer választ kapnak. A fájdalmuk ugyanakkor felfoghatatlan: gyermekük nyom nélkül eltűnt, és 18 év után sincs biztos válasz arra, mi történt vele.
2025-ben újabb fordulat történt: Christian Brückner, akit a hatóságok hosszú ideje a fő gyanúsítottként tartanak számon, szabadon távozott a németországi börtönből, miután letöltötte korábbi bűneiért kiszabott büntetését. Bár mozgását bokapereccel követik, a Madeleine-ügyben sosem sikerült vádat emelni ellene.
Madeleine McCann története 18 év után is a sötétségbe vész, és minden új fordulat csak még fájdalmasabbá teszi a megválaszolatlan kérdéseket. A család és a közvélemény máig várja a pillanatot, amikor fény derül az igazságra.