Új fordulat a Madeleine McCann ügyében: a gyanúsított lépése mindenkit megdöbbentett

Újabb fejlemény történt a világ egyik legismertebb eltűnési ügyében. A BBC információi szerint a Madeleine McCann 2007-es eltűnésével összefüggésbe hozott fő gyanúsított, Christian Brückner nem volt hajlandó kihallgatáson részt venni a londoni rendőrségnél.

A brit rendőrség folytatja a Madeleine McCann nyomozást. Fotó: AFP

A Madeleine McCann ügy fő gyanúsított nem ad vallomást

A Scotland Yard nemzetközi jogsegélykérelmet küldött Brücknernek, aki hamarosan szabadul egy másik bűncselekmény miatt kiszabott hét éves börtönbüntetéséből.

A 48 éves férfi azonban visszautasította a meghallgatást.

Madeleine McCann 2007-ben tűnt el a portugál Praia da Luz üdülőhelyről, ahol testvéreivel egy apartmanban aludt, míg szülei vacsorázni mentek. A kislány eltűnése máig megoldatlan, és az ügy a világ egyik legismertebb nyomozásává vált.

A német és a portugál hatóságok évek óta Brücknert tartják a fő gyanúsítottnak.

Bár mobiltelefonos adatok és más bizonyítékok alapján a környéken tartózkodhatott az eltűnés idején, eddig nem találtak elég erős bizonyítékot a vádemeléshez.

A brit rendőrség továbbra is eltűnési ügyként kezeli Madeleine McCann esetét, miközben a német hatóságok gyilkosság gyanújával vizsgálják Brücknert. A londoni nyomozás költségei eddig több mint 6 milliárd forintnak megfelelő összeget emésztettek fel, és további támogatást is kapott a brit kormánytól.

Ha szeretne többet megtudni Madeleine McCann ügyéről, az Origo oldalán megteheti.