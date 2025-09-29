Hírlevél

Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Meglepő fordulat kavarta fel a közvéleményt. A Madeleine Mccann-ügy gyanúsítottja, Christian Brückner személyesen akart vitába szállni az ügyésszel, aki a kislány eltűnésével kapcsolatban vádolja. A találkozó azonban elmaradt, az indulatok viszont egyre nőnek.
Madeleine McCann eltűnéseMadeleine McCannChristian Brückner

A világ egyik legismertebb eltűnési ügyében újabb fejezet nyílt: a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja, Christian Brückner próbált találkozót kierőszakolni az ügyésszel. A férfi a sajtónak adott nyilatkozatában erős szavakkal támadta vádolóját.

Christian Brüchner a Madeleine Mccann-ügy gyanúsítottja az ügyvédjével beszél, Christian B (R), defendant and prime suspect in the 2007 disappearance of missing British toddler Madeleine McCann, speaks to his lawyer Friedrich Fuelscher prior to the verdict in his trial on five unrelated sex crimes, at the courtroom of the District Court of Braunschweig, northern Germany, on October 8, 2024. Christian Brueckner, the German prime suspect in the 2007 disappearance of British toddler Madeleine McCann, was cleared of all charges in a separate sex crimes trial on October 8, 2024. Brueckner, 47, could "not be convicted of the acts he is accused of", presiding judge Uta Engemann told the court, clearing him of five counts of rape and child sex abuse. (Photo by Michael Matthey / POOL / AFP)
Christian Brüchner a Madeleine Mccann-ügy gyanúsítottja az ügyvédjével beszél
Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja felkereste az ügyészt

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja több órát utazott, hogy személyesen vitatkozzon Hans Christian Wolters ügyésszel. Wolters hosszú ideje hangoztatja, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy Brücknernek köze van a 2007-es esethez, amikor a brit kislány a család portugáliai nyaralása alatt tűnt el.

A férfi a braunschweigi ügyészség épülete előtt a Sky Newsnak azt mondta:

Az ügyész nem volt hajlandó találkozni velem, de az ő képviselőjének elmondtam, hogy segítségét kérem, hogy visszakaphassam az életemet. A média zaklat, és ezért ő a felelős. Azt akarom, hogy vállalja a felelősséget.

An undated handout picture shows three-year old British girl Madeleine McCann who went missing at the Ocean club apartment hotel in Praia de Luz is pictured in Lagos. A team of three British police detectives arrived in Portugal 05 May 2007 to help track down a suspected kidnapper believed to have abducted a British toddler. AFP PHOTO/ HANDOUT (Photo by AFP)
Madeleine McCann - Fotó: AFP

Hozzátette:

Azt válaszolták, hogy nem tudnak segíteni rajtam. Elítéltek, szabadon engedtek, és innentől nem az ő felelősségük vagyok.

Wolters később a televízióban nyilatkozott, és elmondta: tudott a tervezett látogatásról, ezért nem volt hajlandó fogadni a férfit.

A Madeleine McCann-ügyről itt írtunk részletesebben.

Brückner szeptember 17-én szabadult a Hannover melletti Sehnde börtönből, ahol hét évet töltött egy 2005-ben Portugáliában elkövetett nemi erőszak miatt. Szabadulása óta Neumünsterben él, háromórányi autóútra Braunschweigtől. Azóta minden lépését figyeli a sajtó – nemrég fotók jelentek meg róla, amint egy autópálya melletti gyorsétteremben hamburgert eszik – számolt be a Daily Mail.

 

