A világ egyik legismertebb eltűnési ügyében újabb fejezet nyílt: a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja, Christian Brückner próbált találkozót kierőszakolni az ügyésszel. A férfi a sajtónak adott nyilatkozatában erős szavakkal támadta vádolóját.

Christian Brüchner a Madeleine Mccann-ügy gyanúsítottja az ügyvédjével beszél

Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja felkereste az ügyészt

Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja több órát utazott, hogy személyesen vitatkozzon Hans Christian Wolters ügyésszel. Wolters hosszú ideje hangoztatja, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy Brücknernek köze van a 2007-es esethez, amikor a brit kislány a család portugáliai nyaralása alatt tűnt el.

A férfi a braunschweigi ügyészség épülete előtt a Sky Newsnak azt mondta:

Az ügyész nem volt hajlandó találkozni velem, de az ő képviselőjének elmondtam, hogy segítségét kérem, hogy visszakaphassam az életemet. A média zaklat, és ezért ő a felelős. Azt akarom, hogy vállalja a felelősséget.

Madeleine McCann - Fotó: AFP

Hozzátette:

Azt válaszolták, hogy nem tudnak segíteni rajtam. Elítéltek, szabadon engedtek, és innentől nem az ő felelősségük vagyok.

Wolters később a televízióban nyilatkozott, és elmondta: tudott a tervezett látogatásról, ezért nem volt hajlandó fogadni a férfit.

Brückner szeptember 17-én szabadult a Hannover melletti Sehnde börtönből, ahol hét évet töltött egy 2005-ben Portugáliában elkövetett nemi erőszak miatt. Szabadulása óta Neumünsterben él, háromórányi autóútra Braunschweigtől. Azóta minden lépését figyeli a sajtó – nemrég fotók jelentek meg róla, amint egy autópálya melletti gyorsétteremben hamburgert eszik – számolt be a Daily Mail.