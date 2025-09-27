Ciki vagy még belefér? Madonna lánya szeméremdombig felhasított szoknyában illegette magát

Madonna lánya, Lourdes Leon ismét megmutatta, miért tartják a divatvilág egyik legmerészebb fiatal sztárjának. A 28 éves modell a milánói divathét központi eseményén, a Roberto Cavalli divatbemutatón jelent meg egy fekete, testhez simuló, oldalán kivágott ruhában, amely tökéletesen kiemelte sportos alakját és formás hasizmait. A ruha magas combslitje tovább fokozta az összhatást, így minden tekintet azonnal rá szegeződött – írja a DailyStar.

Madonna lánya, Lourdes Leon fekete kivágott ruhában tündökölt a milánói Roberto Cavalli divatbemutatón Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Madonna lánya Milánóban tündökölt

A stílusáról híres modell most egy visszafogottabb, de még mindig rendkívül szexi szettet választott. Minimális sminkje kiemelte napbarnított bőrét, és természetes szépségét hangsúlyozta. Hosszú, fekete haját egyenesre vasalva, oldalra fésülve viselte, megjelenését fekete tűsarkú szandállal és arany kiegészítőkkel tette teljessé.

Madonna's daughter Lourdes Leon was giving that girl energy at the Roberto Cavalli fashion show



🎥 Getty pic.twitter.com/q6PoWSS8tW — TooFab (@TooFab) September 26, 2025

A divatrajongók rögtön észrevették a kontrasztot korábbi megjelenéséhez képest: Madonna lánya ugyanis a párizsi divathéten egy sokkal provokatívabb szettben mutatkozott, amikor egy teljesen átlátszó macskaruhát és tangát viselt. Akkor egy hosszú kabátot terített a vállára, de az outfit így is szinte mindent láttatott.

Provokatív múlt, kifinomult jelen.

Lourdes korábban a Saint Laurent férfi kollekció bemutatóján is nagy port kavart, amikor egy áttetsző csipkeruhában jelent meg. A mostani Cavalli-ruha ugyan visszafogottabb, de éppen ezért sokak szerint kifinomultabb és stílusosabb oldalát mutatta meg.

Madonna lánya ezzel ismét bizonyította, hogy nemcsak az énekesnő legendás örökségét viszi tovább, hanem saját jogán is a divatvilág egyik meghatározó alakjává vált.

