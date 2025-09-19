A kortalan popkirálynő teste ordít a vágytól – Madonna 67 évesen is letaglózó

Hírlevél

A popkirálynő egy szexi fotóval villantotta meg fiatalságát, és bejelentette: jön az új korszak. Madonna 67 évesen is képes megállítani az időt. A képek egyszerre botrányosak és ikonikusak.
Madonna ismét bebizonyította, hogy semmit nem veszített férfi szemeket mágnesként vonzó erejéből. A popkirálynő Madonna szexi fotó sorozatával tért vissza, amely egyszerre jelentett villantást és bejelentést is.

Madonna
Madonna
Fotó: NurPhoto via AFP

Madonna szexi fotóval bizonyította, ki az igazi popkirálynő

Madonna 67 évesen is úgy robbant az Instagramra, mintha a fiatalság forrásából kortyolt volna. A padlón heverő matracon pózolt áttetsző csipkeruhában, amelyből szinte kifröccsentek az idomai. 

Széttárt lábbal, testszínű neccharisnyában és csillogó arany magassarkúban emlékeztette rajongóit: ő a popkultúra örök popkirálynője.

A szexi fotókon Madonna egyszerre provokált és játszott a szent és profán határán: a „p—y power” feliratú táskával és kereszt nyakláncaival újra megmutatta, hogy számára nincsenek tabuk.

Madonna legütősebb szexbotrányai!

A fotó sorozat így nem csupán szexi villantás volt, hanem erotikus szimbólum is:

 Madonna még mindig az, aki a világ figyelmét egyetlen mozdulattal képes magára szegezni.

És a történet itt nem állt meg. A fotózás egyben nagy hírt is hozott: Madonna visszatér a Warner Bros.-hoz, és jön a „Confessions” folytatása 2026-ban. Újra felnyílik a táncparkett pokoli mennyországa, ahol a szexi ikon, a fiatalság örök jelképe új fejezetet nyit az egyetemes popkultúra amúgy is erotikával túlfűtött életében.

Madonna magával ragadó képeiről a Pagesix is beszámolt.

 

