Halálra ítélték a hírhedt maffiacsalád 11 tagját

Halálra ítélték egy hírhedt maffiacsalád 11 tagját Kínában – írja a BBC.

A Ming maffiacsalád volt a négy klán egyike, amelyek Laukkait, egy csendes kisvárost irányították.

A bűnszövetkezet illegális szerencsejáték-központot üzemeltetett, drogot árult, prostitúciót folytatott, és számos egyéb illegális tevékenységet végzett, továbbá több ember haláláért is felelősek.

2023-ban a mianmari rendőrség egységesen lépett fel a maffiacsaládok ellen, számos bűnözőt elfogtak, és kiadták őket Kínának. A család feje, Ming Xuechang, állítólag öngyilkosságot követett el az elfogása előtt.

Vége a maffiacsaládnak, 39 Ming állt bíróság elé

A bíróság hétfőn 39 Ming-családtag ellen hozott ítéletet. 11 főt halálra ítéltek, szintén 11 fő életfogytiglani börtönbüntetést kapott, 12 fő 5–24 év börtönbüntetést kapott, míg 5 fő két évre felfüggesztett halálbüntetést kapott, ami azt jelenti, hogyha a két éves próbaidő alatt a bíróság által előírt módon viselkednek a börtönben, akkor a halálbüntetést elkerülhetik, helyette életfogytiglani börtönbüntetés vár rájuk.

A Ming család valaha Mianmar Shan államának egyik legbefolyásosabb családja volt, Laukkai csalóközpontjaikban legalább 10 000 munkást foglalkoztattak. A leghírhedtebb hely a Crouching Tiger Villa nevű komplexum volt, ahol a dolgozókat rendszeresen verték és kínozták.