Öt gyümölcs, amely segít a magas vérnyomás ellen

A magas vérnyomás akkor alakul ki, amikor a vér túl nagy nyomást gyakorol az artériák falára, ezzel növelve a szívbetegségek és a stroke kockázatát. A magas vérnyomás kezelésére gyakran írnak fel gyógyszereket, de kutatások szerint egyes gyümölcsök rendszeres fogyasztása szintén hozzájárulhat az értékek stabilizálásához.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az életmód és a táplálkozás kulcsszerepet játszik a magas vérnyomás szabályozásában. Bár a gyógyszerek hatékonyak, az étrendi változtatások, például gyümölcsök rendszeres fogyasztása akár egy-két tabletta hatásával is felérhetnek - írja az Independent. A magas vérnyomás étrendi úton is befolyásolható

Fotó: Unsplash Öt gyümölcs, ami hatékony lehet a magas vérnyomás ellen Banán - magas káliumtartalma segít ellensúlyozni a nátriumot, ellazítja az ereket és csökkenti a vérnyomást. Kivi - gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban. Napi két darab fogyasztása hozzájárulhat a szisztolés vérnyomás csökkentéséhez. Vörösáfonya - nitrátokat tartalmaz, amelyek ellazítják az ereket. A kutatások szerint a vörösáfonya-lé rendszeres fogyasztása javíthatja a szív egészségét. Alma - rostokban és antioxidánsokban gazdag, segíthet a koleszterin lerakódásának megelőzésében és javíthatja a véráramlást. Paradicsom -magas likopintartalma miatt csökkentheti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

