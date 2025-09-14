Hírlevél

gyümölcs

Öt gyümölcs, amely segít a magas vérnyomás ellen

A magas vérnyomás akkor alakul ki, amikor a vér túl nagy nyomást gyakorol az artériák falára, ezzel növelve a szívbetegségek és a stroke kockázatát. A magas vérnyomás kezelésére gyakran írnak fel gyógyszereket, de kutatások szerint egyes gyümölcsök rendszeres fogyasztása szintén hozzájárulhat az értékek stabilizálásához.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az életmód és a táplálkozás kulcsszerepet játszik a magas vérnyomás szabályozásában. Bár a gyógyszerek hatékonyak, az étrendi változtatások, például gyümölcsök rendszeres fogyasztása akár egy-két tabletta hatásával is felérhetnek - írja az Independent.

magas vérnyomás
A magas vérnyomás étrendi úton is befolyásolható
Fotó: Unsplash

Öt gyümölcs, ami hatékony lehet a magas vérnyomás ellen

  1. Banán - magas káliumtartalma segít ellensúlyozni a nátriumot, ellazítja az ereket és csökkenti a vérnyomást.
  2. Kivi - gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban. Napi két darab fogyasztása hozzájárulhat a szisztolés vérnyomás csökkentéséhez.
  3. Vörösáfonya - nitrátokat tartalmaz, amelyek ellazítják az ereket. A kutatások szerint a vörösáfonya-lé rendszeres fogyasztása javíthatja a szív egészségét.
  4. Alma - rostokban és antioxidánsokban gazdag, segíthet a koleszterin lerakódásának megelőzésében és javíthatja a véráramlást.
  5. Paradicsom -magas likopintartalma miatt csökkentheti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

 

