Szakértők figyelmeztetnek: a Föld tömeges kihalással nézhet szembe

Ben Davidson, a Space Weather News alapítója szerint a Föld mágneses mezeje egyre gyorsabban gyengül, miközben az északi és a déli pólus is vészesen közelít egymáshoz. A szakértő úgy véli, hogy egy közelgő geomágneses pólusváltás az emberiség akár 90 százalékát is kipusztíthatja – írja a Daily Mail.

A mágneses pólusváltás évtizedeken belül katasztrófát hozhat

Mágneses pólusváltás és a veszélyek

Davidson szerint a pólusok mozgása felgyorsult: az északi pólus évente akár 60 kilométerrel is elmozdul Szibéria irányába, míg a déli pólus az Indiai-óceán felé sodródik. Ez, valamint a mágneses mező 15%-os gyengülése sebezhetővé teszi a Földet a pusztító napviharokkal szemben.

A szakértő arra figyelmeztet, hogy egy Carrington-eseményhez hasonló geomágneses vihar ma megbénítaná az elektromos hálózatokat, leállítaná az élelmiszer- és vízellátást, valamint a GPS-alapú rendszereket. Az amerikai kormány becslése szerint egy ilyen katasztrófa hónapokon belül a lakosság 90 százalékának halálához vezethet.

Történelmi előzmények

A Laschamp-esemény 41 ezer éve a mágneses mező erejét mindössze 5–10%-ra csökkentette, ami tömeges fajpusztulást eredményezett. Az utolsó nagyobb kitérés, a „Noé-esemény” 6000 éve történt, és most ismét egy ilyen ciklusban vagyunk.

A mágneses pólusváltásról szóló figyelmeztetések sokakat emlékeztetnek arra, hogy a világvége-katasztrófák mindig is foglalkoztatták az emberiséget. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Isaac Newton bibliai számításai alapján 2060-ra jósolta a világ végét.