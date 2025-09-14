Mutatjuk, mire kell figyelni a magnézium-kiegészítőknél

A modern étrend gyakran nem fedezi a szükséges magnézium-mennyiséget, ezért sokan étrend-kiegészítők formájában pótolják.

A magnézium többféle formában elérhető, a tabletta az egyik legnépszerűbb

Fotó: Monika Skolimowska / dpa Picture-Alliance via AFP

De nem mindegy, hogy milyen formában és milyen mennyiségben tesszük ezt. A különböző magnéziumformák nem egyformán szívódnak fel.

A szerves, úgynevezett organikus formák – mint például a magnézium-citrát, -biszglicinát vagy -malát – jobban hasznosulnak a szervezetben, mint a szervetlen formák, például a magnézium-oxid. Bár ez utóbbi olcsóbb és magasabb magnézium-tartalommal rendelkezik, a felszívódása gyenge, és emésztési panaszokat is okozhat – írja a Bild.

A magnézium többféle formában elérhető

Fontos különbséget tenni a magnéziumsó össztömege és az úgynevezett elemi magnézium között. A legtöbb terméken nagy számok szerepelnek, de ezek gyakran nem a ténylegesen hasznosuló magnézium mennyiségét jelölik. Például 500 mg magnézium-citrátból valójában csak körülbelül 80-90 mg elemi magnézium jut a szervezetbe. A magnézium többféle formában elérhető: kapszula, tabletta, vízben oldódó por vagy stick. A választásnál érdemes figyelembe venni az egyéni igényeket, érzékenységet és életmódot. Napi ajánlott bevitele nők esetében körülbelül 300 mg, férfiaknál 350 mg, de sport, stressz vagy fokozott izzadás esetén a szükséglet megnövekedhet. Ugyanakkor tartósan nem javasolt 400–500 mg elemi magnézium fölé menni.

Vásárláskor érdemes megbízható gyártótól származó, tiszta összetételű készítményt választani, és mindig figyelni arra, hogy milyen formában és mennyiségben tartalmazza a magnéziumot. Így biztosítható a hatékony felszívódás és a megfelelő pótlás, kellemetlen mellékhatások nélkül.