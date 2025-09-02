Szívbetegség és tumor: ha ezt használja főzésnél, akkor nagy a baj!

A magolajok körül régóta vita dúl, sokan káros hatásuk miatt támadják az olajokat. A tudomány most azt vizsgálja, van-e összefüggés a daganat kialakulása és ezek fogyasztása között – írja a BBC.

A magolajok, köztük az olívaolaj népszerű választás főzéshez, de akár kockázati tényező is lehet (illusztráció)

Fotó: Pixabay/pexels

Magolajok és a daganat kockázata

A magolajok – például a napraforgóolaj – világszerte népszerűek, mégis egyre gyakrabban emlegetik őket egészségtelen választásként. Az interneten sokan mérgezőnek nevezik őket, mások szerint rombolják az egészséget.

Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a linolsav, az omega-6 egyik formája, elősegíti a tripla negatív emlőrák (TNBC) sejtjeinek szaporodását. Ez az egyik legagresszívebb mellráktípus, amely rosszul reagál a célzott terápiákra.

Fotó: Towfiqu barbhuiya/pexels

Egészségtelen vagy elengedhetetlen?

Nikolaos Koundouros kutató szerint a tripla negatív emlőrák esetén kimutatható a magolajok omega-6 hatása.

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a zsírsavak aktiválják a daganat növekedésében szerepet játszó fehérjéket, amelyek más betegségekben – például elhízásban vagy cukorbetegségben – is szerepet kaphatnak.

Mégis, a tudósok hangsúlyozzák: a magolajok teljes kiiktatása sem biztonságos.

Az omega-6 létfontosságú a szervezet számára, és a valódi veszély inkább az egészségtelen táplálkozási szokásokban rejlik – a túl sok cukorban, sóban és feldolgozott élelmiszerben.

Christopher Gardner szerint a magolajok önmagukban nem démonizálhatók.

Napraforgóolajat vesz egy vásárló a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Sokkal inkább az a probléma, hogy gyakran egészségtelen ételek összetevői között találjuk őket. Otthoni használatban – például salátákhoz vagy zöldséges ételekhez – a magolajok egészséges konyhai alapanyagként szolgálhatnak.

A vita tehát tovább folytatódik: káros hatásúak vagy hasznos tápanyagok? Egy biztos, a magolajok és az egészség kapcsolata sokkal összetettebb kérdés annál, mint amit a közösségi médiában pár perc alatt elolvasunk, megnézünk.