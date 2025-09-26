Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Gripen

Kiderült, milyen repülőket riasztottak az oroszok ellen

Két magyar Gripen szállt fel csütörtökön Litvániából, miután öt orosz katonai repülőgép megközelítette Dánia légterét. A magyar Gripen vadászgépek jelenleg a Baltikum védelmét biztosítják.
A magyar Gripen vadászgépek bevetésével kapcsolatban a hirado.hu megjegyzi, hogy a NATO tájékoztatása szerint a légtérsértések az elmúlt hetekben sorozatosan ismétlődnek a térségben.

Magyar gripen vadászgépek – Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Ezek a magyar gripen típusú vadászgépek tűntek fel

A magyar Gripenek jelenleg a NATO balti légtérrendészeti missziójában szolgálnak, összesen négy géppel biztosítva a Baltikum védelmét. A NATO tájékoztatása szerint egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös és három MiG–31-es típusú repülőgép tartott a dán határ felé. 

Az elmúlt hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai gépek a NATO-tagállamok légterét. Előbb Lengyelország felett észleltek drónokat, majd Romániában történt incidens, míg múlt pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtország területére.

A légtérsértések miatt Petr Pavel cseh elnök, Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is felszólalt. 

A magyar Gripenek bevetéséről augusztus elején számolt be az Origo. 

 

 

