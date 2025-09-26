Kiderült, milyen repülőket riasztottak az oroszok ellen

A magyar Gripen vadászgépek bevetésével kapcsolatban a hirado.hu megjegyzi, hogy a NATO tájékoztatása szerint a légtérsértések az elmúlt hetekben sorozatosan ismétlődnek a térségben.
A magyar Gripenek jelenleg a NATO balti légtérrendészeti missziójában szolgálnak, összesen négy géppel biztosítva a Baltikum védelmét. A NATO tájékoztatása szerint egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös és három MiG–31-es típusú repülőgép tartott a dán határ felé.
A magyar Gripenek jelenleg a NATO balti légtérrendészeti missziójában szolgálnak, összesen négy géppel biztosítva a Baltikum védelmét.
Az elmúlt hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai gépek a NATO-tagállamok légterét. Előbb Lengyelország felett észleltek drónokat, majd Romániában történt incidens, míg múlt pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtország területére.
A légtérsértések miatt Petr Pavel cseh elnök, Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is felszólalt.
A magyar Gripenek bevetéséről augusztus elején számolt be az Origo.