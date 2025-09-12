Hírlevél

Rendkívüli

Trump szerint elfogták Charlie Kirk merénylőjét

baleset

Tragédia a horvát tengerparton, magyar motoros halt szörnyet

1 órája
Tragikus balesetben halt meg egy magyar motoros Horvátországban. A sofőr elvesztette az uralmát a kétkerekű felett, és egy kamionnak ütközött. A balesetben egy másik motoros megsérült.
Magyar motoros halt szörnyet Horvátországban, Karlobag közelében a D8-as autópályán csütörtökön fél 2 körül – tájékoztat a horvát Index online lap

A rendőrség közlése szerint egy 45 éves sofőr kamionnal haladt Zadar felől Rijeka irányába. Szemből három motoros érkezett. A 44 éves magyar sofőr elveszítette az uralmát a jármű felett, és a kamionnak ütközött. A baleset közben a 42 éves szintén magyar motoros is elesett, a motorja pedig nekiütközött a velük utazó 31 éves német állampolgárságú sofőr motorkerékpárjának. 

A 44 éves magyar motoros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. 

A 42 éves motoros könnyebb sérüléseket szenvedett, míg a német motoros úgy tudni, nem sebesült meg. 

A rendőrség úgy véli, hogy a motorosok átlépték a sebességhatárt, és a gyorshajtás okozta a tragikus balesetet. 

 

