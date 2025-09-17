Rejtélyes leletet hoztak fel a tó mélyéről, tartályban kell őrizni

Két búvár a Salzgittersee vizében merült alá, amikor egy különleges alakú tárgyra bukkantak. Mint kiderült, egy közel 80 centiméter hosszú mamut agyar rejtőzött a tó fenekén. A lelet azért különleges, mert teljes épségben maradt fenn, ami ritka az ilyen korú maradványoknál - írja a Focus.

A Salzgittersee mélyén talált több tízezer éves mamut agyar a konzerválás során vízben tárolva Fotó: LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO / LCL

A város közleménye szerint az agyar egy fiatal gyapjas mamuttól származhatott, amely a jégkorszak idején élt. A tudósok szerint a mamut agyar kora 10 ezer és 110 ezer év közé tehető.

A mamut agyar megőrzése

A megtalált agyart a szalzgitteri Salder Kastély Múzeumába szállították, ahol vízben tartják, hogy megakadályozzák a kiszáradást és a károsodást. A konzerválás várhatóan egy-két évig tart, ezt követően a mamut agyar a múzeum állandó kiállításának része lesz.

A gyapjas mamut öröksége

A mamut maradványok számos helyen előkerültek, Európától Oroszországon át egészen Észak-Amerikáig, és a barlangrajzok is bizonyítják, hogy az ember vadászta őket.

Legutóbb a Tiszából került elő egy mamut csont darab.