Rejtélyes leletet hoztak fel a tó mélyéről, tartályban kell őrizni

Két búvár a Salzgittersee vizében merült alá, amikor egy különleges alakú tárgyra bukkantak. Mint kiderült, egy közel 80 centiméter hosszú mamut agyar rejtőzött a tó fenekén. A lelet azért különleges, mert teljes épségben maradt fenn, ami ritka az ilyen korú maradványoknál - írja a Focus.
A város közleménye szerint az agyar egy fiatal gyapjas mamuttól származhatott, amely a jégkorszak idején élt. A tudósok szerint a mamut agyar kora 10 ezer és 110 ezer év közé tehető.
A megtalált agyart a szalzgitteri Salder Kastély Múzeumába szállították, ahol vízben tartják, hogy megakadályozzák a kiszáradást és a károsodást. A konzerválás várhatóan egy-két évig tart, ezt követően a mamut agyar a múzeum állandó kiállításának része lesz.
A mamut maradványok számos helyen előkerültek, Európától Oroszországon át egészen Észak-Amerikáig, és a barlangrajzok is bizonyítják, hogy az ember vadászta őket.
Legutóbb a Tiszából került elő egy mamut csont darab.
A gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) a pleisztocén jégkorszak egyik ikonikus állata volt, amely Eurázsia és Észak-Amerika fagyos tájain élt. Leginkább hatalmas agyarairól volt ismert, amelyeket a hó eltakarítására és táplálékszerzésre is használt. Bár a legtöbb mamut populáció a jégkorszak végén kihalt, kisebb csoportok még a középső holocén idején is fennmaradtak.