Aranylemezzel és világsikerrel ünnepelt a Mandoki család

A Mandoki Soulmates legújabb albuma, A Memory Of Our Future ünnepélyes aranylemez-átadót kapott Budapesten, az 50 év szabadságvágy megakoncert főpróbáján. A progresszív rock és jazz fusion ötvözetét analóg eszközökkel rögzítették, világhírű stúdiók közreműködésével. Az album rövid időn belül közönségkedvenc lett, olyan dalokkal, mint a „Blood in the Water”, a „We Stay Loud” vagy a „Matchbox Racing”.

A Mandoki Soulmates koncertje világsikert aratott

Fotó: Mandoki

Mandoki Soulmates aranylemez és világsiker

Az új lemezt New Yorktól Tokióig ünnepelték: a kritikusok a kompozíciók intellektuális mélységét, az analóg hangzás tisztaságát és a társadalmi üzenetet emelték ki. A Rock & Roll Hall of Fame Clevelandben a Mandoki Soulmates több évtizedes pályafutását méltatta, míg a Rolling Stone modern kori mesterműnek nevezte az albumot. A budapesti koncertet a YouTube-on több mint 150 ezren követték.

A világsiker után a német média is különkiadásokban ünnepelte a Mandoki családot. Az RTL és a ZDF főműsoridős műsoraiban Leslie és lánya, Lara is szerepeltek. A Bunte, a Focus és a Bild részletesen beszámolt a jubileumi koncertről, kiemelve az apa és gyermekei közötti művészi szimbiózist.

Leslie Mandoki szerint a zene a szabadság, a közösség és a szenvedély nyelve, amely hidat épít nemzetek és generációk között. Az aranylemez, a nemzetközi kritikai elismerés és a családi ünnep egyetlen üzenetet hordoz: a Mandoki név mára globális szimbólummá vált.

Az A Memory Of Our Future Magyarországon az MG Records kínálatában, valamint minden jelentős digitális platformon elérhető, album rendelés.