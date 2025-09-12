A feneke is kint volt – Margot Robbie-t ilyen merész ruhában még nem láttuk – videó

Hírlevél

1 órája
Margot Robbie ismét elvarázsolta a közönséget, amikor Londonban mutatták be legújabb filmjét, az A Big Bold Beautiful Journey-t. A premier egyik legemlékezetesebb pillanata a Margot Robbie vörös szőnyeges megjelenése volt.
A 35 éves Margot Robbie egy merész, áttetsző estélyiben lépett a reflektorfénybe a londoni Luxe mozinál, ahol partnerével, Colin Farrellel pózolt a kamerák előtt. Farrell elegáns öltönyben és hosszú kabátban érkezett, a páros együtt sugározta a hollywoodi csillogást a brit fővárosban – írja a Standard cikke.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 20: (L-R) Colin Farrell and Margot Robbie attend the Los Angeles Photo Call for Sony Pictures' "A Big Bold Beautiful Journey" at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on August 20, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Margot Robbie és Colin Farrell együtt vonultak be Londonban új filmjük, az A Big Bold Beautiful Journey premierjére.
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Margot Robbie és Colin Farrell közös varázsa

A premier előtti fotózáson Margot Robbie egy rózsaszín, gyöngyökkel kirakott áttetsző ruhát viselt, amely minden tekintetet magára vonzott. És miért? Mert az átlátszó anyag a fenekét sem takarta, így megcsodálhattuk tangabugyiba csomagolt gyönyörű és formás popsiját is. 

A vörös szőnyegen Colin Farrell – aki a filmben Margot szerelmi partnerét alakítja – szintén felszabadultan mosolygott, amikor ölelkezve pózoltak a fotósoknak.

 

