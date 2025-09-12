A feneke is kint volt – Margot Robbie-t ilyen merész ruhában még nem láttuk – videó

A 35 éves Margot Robbie egy merész, áttetsző estélyiben lépett a reflektorfénybe a londoni Luxe mozinál, ahol partnerével, Colin Farrellel pózolt a kamerák előtt. Farrell elegáns öltönyben és hosszú kabátban érkezett, a páros együtt sugározta a hollywoodi csillogást a brit fővárosban – írja a Standard cikke.

Margot Robbie és Colin Farrell együtt vonultak be Londonban új filmjük, az A Big Bold Beautiful Journey premierjére.

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Margot Robbie és Colin Farrell közös varázsa

A premier előtti fotózáson Margot Robbie egy rózsaszín, gyöngyökkel kirakott áttetsző ruhát viselt, amely minden tekintetet magára vonzott. És miért? Mert az átlátszó anyag a fenekét sem takarta, így megcsodálhattuk tangabugyiba csomagolt gyönyörű és formás popsiját is.

A vörös szőnyegen Colin Farrell – aki a filmben Margot szerelmi partnerét alakítja – szintén felszabadultan mosolygott, amikor ölelkezve pózoltak a fotósoknak.