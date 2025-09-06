Bekapcsolva maradt a mikrofon: ezt mondta Trump Mark Zuckerbergnek

A világ legnagyobb tech vezetői között Mark Zuckerberg is részt vett egy Fehér Házi találkozón, ahol egy nyitva hagyott mikrofon miatt lebukott.

Mark Zuckerberg és Donald Trump

Mark Zuckerberg lebukott a Fehér Házban

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg egy Fehér Házi rendezvényen került kellemetlen helyzetbe. Egy nyitva hagyott mikrofon rögzítette, amint Donald Trumpnak bevallotta: nem tudta, hogyan válaszoljon egy kérdésre.

A csütörtöki vacsorán Zuckerberg mellett ott ült Tim Cook, Bill Gates, Sergey Brin, Sundar Pichai és Sam Altman is. Trump megkérdezte, mekkora összeget tervez költeni az Egyesült Államokban. Zuckerberg azt felelte:

Legalább 600 milliárdot 2028-ig.

Később azonban elismerte, hogy nem volt felkészült, és bocsánatot kért Trumptól. Az elnök nevetve jegyezte meg Melaniának, hogy Zuckerberg nem tudta, milyen számot mondjon.

Egy másik alkalommal is lebukott: bevallotta, hogy „nem figyelt”, amikor egy újságíró a brit szólásszabadság-törvényről kérdezte. Trump erre tréfásan azt mondta, ez akár Zuckerberg politikai karrierjének kezdete is lehetne, amit a milliárdos nevetve tagadott.

Az eseményen a világ legbefolyásosabb tech vezetői – köztük 13 milliárdos – jelentek meg.

Trump dicsérte a vendégeket, „magas IQ-csoportnak” nevezve őket, és hangsúlyozta, hogy megkönnyítette számukra az engedélyek megszerzését. Az eseményről ugyanakkor feltűnően hiányzott Elon Musk, akivel az utóbbi időben megromlott a viszonya az elnöknek – számolt be a Daily Mail.