Rendkívüli

Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

Mark Zuckerberg

Bekapcsolva maradt a mikrofon: ezt mondta Trump Mark Zuckerbergnek

Egy ártatlannak tűnő Fehér Házi rendezvényből kínos pillanat lett a Meta vezérének. Mark Zuckerberg lebukott, amikor egy nyitva hagyott mikrofon rögzítette, hogy fogalma sem volt, hogyan válaszoljon Trump kérdésére. A tech milliárdosok jelenlétében zajló találkozó így emlékezetes fordulatot vett.
Mark ZuckerbergBill GatesDonald Trump

A világ legnagyobb tech vezetői között Mark Zuckerberg is részt vett egy Fehér Házi találkozón, ahol egy nyitva hagyott mikrofon miatt lebukott.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 04: (L-R) White House AI and Crypto Czar David Scahs, Meta CEO Mark Zuckerberg, U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump share a moment during a dinner at the State Dining Room of the White House on September 4, 2025 in Washington, DC. President Trump hosted tech and business leaders for dinner after they joined the first ladys meeting of the Artificial Intelligence (AI) Education Task Force at the White House this afternoon. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mark Zuckerberg és Donald Trump
Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mark Zuckerberg lebukott a Fehér Házban

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg egy Fehér Házi rendezvényen került kellemetlen helyzetbe. Egy nyitva hagyott mikrofon rögzítette, amint Donald Trumpnak bevallotta: nem tudta, hogyan válaszoljon egy kérdésre.

A csütörtöki vacsorán Zuckerberg mellett ott ült Tim Cook, Bill Gates, Sergey Brin, Sundar Pichai és Sam Altman is. Trump megkérdezte, mekkora összeget tervez költeni az Egyesült Államokban. Zuckerberg azt felelte:

Legalább 600 milliárdot 2028-ig.

Később azonban elismerte, hogy nem volt felkészült, és bocsánatot kért Trumptól. Az elnök nevetve jegyezte meg Melaniának, hogy Zuckerberg nem tudta, milyen számot mondjon.

Egy másik alkalommal is lebukott: bevallotta, hogy „nem figyelt”, amikor egy újságíró a brit szólásszabadság-törvényről kérdezte. Trump erre tréfásan azt mondta, ez akár Zuckerberg politikai karrierjének kezdete is lehetne, amit a milliárdos nevetve tagadott.

Az eseményen a világ legbefolyásosabb tech vezetői – köztük 13 milliárdos – jelentek meg.

Trump dicsérte a vendégeket, „magas IQ-csoportnak” nevezve őket, és hangsúlyozta, hogy megkönnyítette számukra az engedélyek megszerzését. Az eseményről ugyanakkor feltűnően hiányzott Elon Musk, akivel az utóbbi időben megromlott a viszonya az elnöknek – számolt be a Daily Mail.

 

