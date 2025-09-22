Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

turista

Botrány a gleccseren, egy turista nem várt módon tette kockára mások életét

A Marmolada gleccseren készült felvétel hatalmas port kavart az olasz Alpokban. A turisták viselkedése egyre több vitát szül, miközben a Marmolada jövője a gyorsan olvadó jég miatt bizonytalan.
A Marmolada, a Dolomitok 3343 méteres csúcsa, újabb botrány középpontjába került. Egy turista elektromos egykerekűvel száguldott le a gleccseren, veszélyeztetve a kirándulókat és a kutatókat, akik éppen méréseket végeztek a helyszínen. A felvétel azonnal bejárta az olasz médiát, és hatalmas felháborodást váltott ki - számol be a Focus.

Dolomitok, Marmolada
A Dolomitok királynője, a Marmolada újabb botrány helyszíne lett
Fotó: Unsplash

Marmolada gleccser: veszélyben a hegyek jövője

Mauro Varotto, a Padovai Egyetem professzora az Antenna Tre-nek nyilatkozva hangsúlyozta: 

Ilyet még sosem láttunk.

 Véleménye szerint a Marmolada gleccser lassan „óriási vidámparkká” válik, ahol a turisták inkább az extrém élményekre, mint a hegyek sérülékenységére figyelnek.

A kutatások rámutatnak: a Marmolada gleccser a gyors olvadás miatt 2040-re teljesen eltűnhet.

 Ennek ellenére sokan továbbra is felelőtlenül közelítik meg a hegyet. Az alpinisták arra panaszkodnak, hogy egyre több kiránduló jelenik meg tornacipőben vagy akár melltartóban a veszélyes ösvényeken, mintha csak egy parkban sétálnának.

A Marmolada ügye újabb jelzés arra, hogy a felelőtlen viselkedés és a tömegturizmus komoly veszélyt jelent a hegyi környezetre. Az alpinisták szerint ideje visszatérni a természet iránti tisztelethez, mielőtt végleg eltűnik a Dolomitok egyik legfontosabb gleccsere.

Korábban arról számolt be az Origo, hogy a  klímaváltozás miatt annyira visszahúzódott az észak-olaszországi Lombardiában fekvő egyik legnagyobb jégár, a Ventina, hogy a geológusok 130 év után felhagytak a hagyományos mérésekkel. 

@corrieredellasera «Questa non l'avevamo mai vista». Un monociclo elettrico sulla Marmolada a oltre 3mila metri di quota in slalom fra gli escursionisti. Di bizzarrie montane le cronache sono piene, ma quanto scoperto da un gruppo di ricercatori del Museo di Geografia dell’Università di Padova, impegnati nella campagna di monitoraggio del ghiacciaio dolomitico, ha dell'incredibile. 👉 L'articolo completo di Dimitri Canello sul Corriere #corrieredellasera #articolidelgiorno #pedrosanchez #marmolada ♬ original sound - Corriere della Sera


 

 

