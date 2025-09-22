Botrány a gleccseren, egy turista nem várt módon tette kockára mások életét

A Marmolada, a Dolomitok 3343 méteres csúcsa, újabb botrány középpontjába került. Egy turista elektromos egykerekűvel száguldott le a gleccseren, veszélyeztetve a kirándulókat és a kutatókat, akik éppen méréseket végeztek a helyszínen. A felvétel azonnal bejárta az olasz médiát, és hatalmas felháborodást váltott ki - számol be a Focus.

A Dolomitok királynője, a Marmolada újabb botrány helyszíne lett

Fotó: Unsplash

Marmolada gleccser: veszélyben a hegyek jövője

Mauro Varotto, a Padovai Egyetem professzora az Antenna Tre-nek nyilatkozva hangsúlyozta:

Ilyet még sosem láttunk.

Véleménye szerint a Marmolada gleccser lassan „óriási vidámparkká” válik, ahol a turisták inkább az extrém élményekre, mint a hegyek sérülékenységére figyelnek.

A kutatások rámutatnak: a Marmolada gleccser a gyors olvadás miatt 2040-re teljesen eltűnhet.

Ennek ellenére sokan továbbra is felelőtlenül közelítik meg a hegyet. Az alpinisták arra panaszkodnak, hogy egyre több kiránduló jelenik meg tornacipőben vagy akár melltartóban a veszélyes ösvényeken, mintha csak egy parkban sétálnának.

A Marmolada ügye újabb jelzés arra, hogy a felelőtlen viselkedés és a tömegturizmus komoly veszélyt jelent a hegyi környezetre. Az alpinisták szerint ideje visszatérni a természet iránti tisztelethez, mielőtt végleg eltűnik a Dolomitok egyik legfontosabb gleccsere.

