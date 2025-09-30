Négy jel, amiből megtudhatja, ki csábítja el a párját a háta mögött

A pszichológusok szerint nem véletlen, ha valaki más partnere után vágyakozik. A kutatások kimutatták, hogy más párjának elcsábítása gyakori jelenség, hiszen sokan éppen a foglalt embereket tartják vonzóbbnak. Azonban a tudatos partnercsábítás már komoly figyelmeztető jeleket hordoz.
A más párjának elcsábítása nem új keletű jelenség. A pszichológusok „mate choice copying”-nak nevezik azt, amikor valaki kifejezetten foglalt embereket tart vonzóbbnak. Ennek magyarázata, hogy egy mások által választott partner biztonságosabbnak, erőforrásokban gazdagabbnak és megbízhatóbbnak tűnik.
Ez a vonzalom azonban könnyen átcsaphat partnercsábításba, vagyis „mate poaching”-ba.
Az ilyen magatartás gyakran társul a sötét triád személyiségjegyeivel: nárcizmus, machiavellizmus és pszichopátia. Ezek az emberek hajlamosak a rövid kapcsolatokra, a hűtlenségre, és sokszor csak versengésből vagy egónövelésből csábítanak el valakit. A kutatások szerint minden ötödik új kapcsolat így indul, de ezek kockázatosak, hiszen aki egyszer elcsábít egy foglalt partnert, később maga is könnyen áldozattá válhat.
A szakértők szerint a tartós kapcsolat alapja nem a pillanatnyi vonzerő, hanem az értékrend, a kompatibilitás és az elköteleződés. Ha valaki a párja felé közeledik, érdemes felismerni az intő jeleket.
A más párjának elcsábítása tehát nemcsak a kapcsolat biztonságát fenyegeti, hanem hosszú távon az érintett személy boldogságát is kockára teszi – olvasható a Daily Mail oldalán.