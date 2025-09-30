Négy jel, amiből megtudhatja, ki csábítja el a párját a háta mögött

A pszichológusok szerint nem véletlen, ha valaki más partnere után vágyakozik. A kutatások kimutatták, hogy más párjának elcsábítása gyakori jelenség, hiszen sokan éppen a foglalt embereket tartják vonzóbbnak. Azonban a tudatos partnercsábítás már komoly figyelmeztető jeleket hordoz.

Más párjának elcsábítása: Négy árulkodó jel, hogy veszélyben a kapcsolat (illusztráció)

Fotó: Asad Photo Maldives/Pexels

Más párjának elcsábítása: mi áll a háttérben?

A más párjának elcsábítása nem új keletű jelenség. A pszichológusok „mate choice copying”-nak nevezik azt, amikor valaki kifejezetten foglalt embereket tart vonzóbbnak. Ennek magyarázata, hogy egy mások által választott partner biztonságosabbnak, erőforrásokban gazdagabbnak és megbízhatóbbnak tűnik.

Ez a vonzalom azonban könnyen átcsaphat partnercsábításba, vagyis „mate poaching”-ba.

Az ilyen magatartás gyakran társul a sötét triád személyiségjegyeivel: nárcizmus, machiavellizmus és pszichopátia. Ezek az emberek hajlamosak a rövid kapcsolatokra, a hűtlenségre, és sokszor csak versengésből vagy egónövelésből csábítanak el valakit. A kutatások szerint minden ötödik új kapcsolat így indul, de ezek kockázatosak, hiszen aki egyszer elcsábít egy foglalt partnert, később maga is könnyen áldozattá válhat.

Négy árulkodó jel, hogy veszélyben a kapcsolat

A szakértők szerint a tartós kapcsolat alapja nem a pillanatnyi vonzerő, hanem az értékrend, a kompatibilitás és az elköteleződés. Ha valaki a párja felé közeledik, érdemes felismerni az intő jeleket.

Nárcisztikus viselkedés – állandó figyelmet és csodálatot igényel, és élvezi, ha mások partnerét is meghódíthatja.

Machiavellista hozzáállás – tudatos manipulációval és taktikázással próbál közeledni, nem riad vissza az intrikától sem.

Pszichopátiára utaló jelek – nincs bűntudata, ha fájdalmat okoz másoknak, inkább a saját izgalmát keresi.

Rövid távú kapcsolatok preferálása – inkább kalandokat hajszol, a tiltott gyümölcs vonzza, és nem képes tartós elköteleződésre.

A más párjának elcsábítása tehát nemcsak a kapcsolat biztonságát fenyegeti, hanem hosszú távon az érintett személy boldogságát is kockára teszi – olvasható a Daily Mail oldalán.