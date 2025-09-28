Hihetetlen, mi bukkant elő a második világháborús bombákon

Meglepő felfedezést tettek német kutatók a Lübecki-öbölben: víz alatti fotók bizonyítják, hogy második világháborús V-1-es bombákon különböző tengeri fajok telepedtek meg. Bár korábban úgy vélték, hogy a robbanószerek és a vegyi maradványok mérgező környezetet teremtenek, a vizsgálatok rákokat, férgeket, halakat és más élőlényeket mutattak ki a fegyverek felszínén -írja a Blic.

A második világháború fegyverei új élőhelyet teremtettek - Fotó: Andrey Vedenin, GEOMAR via AP / Tanjug/APPexels

Második világháborús bombákon virágzik az élővilág a Balti-tengerben

A Balti-tenger egykori fegyverlerakataiban rengeteg elhagyott robbanóanyag található. Csak a német vizekben mintegy 1,5 millió tonnára becsülik a két világháborúból származó fegyverkészletek maradványait. Ezek között TNT-t, vegyi anyagokat és más veszélyes összetevőket is azonosítottak.

A kutatók szerint a bombák felszíne több élőlényt vonzott, mint a környező tengerfenék. A különleges körülmények részben az emberi tevékenységtől való elszigeteltségnek köszönhetők, amely egyfajta védőzónát alakít ki, így a tengeri szervezetek – bizonyos toxikus hatások ellenére – képesek fennmaradni.

Scientists discover marine life thriving on World War II explosives in the Baltic Sea https://t.co/KIaFrqELZl pic.twitter.com/EmoNTqTfWP — New York Post (@nypost) September 26, 2025

A következő kutatási cél annak vizsgálata, hogy az így megtelepedett élőlények képesek-e szaporodni, és mennyi szennyeződést épít be szervezetükbe. A tudósok remélik, hogy az eredmények segítenek jobban megérteni, hogyan képes az élővilág alkalmazkodni a háborús múlt mérgező örökségéhez.

Második világháborús bomba került elő a Hajdú-Bihar vármegyei Újirázon. Részletek az Origo oldalán olvashatók.