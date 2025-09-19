Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai pillanatok játszódtak le Berlinben! Két második világháborús bomba miatt több mint húszezer embert evakuáltak. A robbanószerkezetek felfedezése miatt egy egész városrész élete állt meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
második világháborús bombaBerlinevakuálás

Berlin központjában és Spandau kerületében is második világháborús bombák kerültek elő. A hatóságok ezreket evakuáltak, ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, a robbanószerkezetek pedig hatalmas riadalmat keltettek a lakosság körében.

Második világháborús bomba miatt több ezer embert evakuáltak, 19 September 2025, Berlin: Emergency services gather in front of the area where a World War II bomb was found. Evacuations begin in the Spandau district following the discovery of a bomb from the Second World War. The bomb is to be defused in a controlled manner. Around 12,400 people affected by evacuation measures. Photo: Carsten Koall/dpa (Photo by CARSTEN KOALL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Második világháborús bomba miatt több ezer embert evakuáltak
Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Több ezer embert evakuáltak egy második világháborús bomba miatt

A belvárosban, a Spree folyóban talált bombát csütörtök este fedezték fel, emiatt mintegy 10 ezer embert kellett evakuálni. A rendőrség 500 méteres biztonsági zónát alakított ki, és a lakókat házról házra járva figyelmeztették.

Kölnben húsz ezer embernek kellett elhagynia otthonát egy bomba miatt.

 Ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, ahol hosszú sorok alakultak ki. Péntek reggelre kiderült, hogy a robbanószerkezetet nem kell hatástalanítani, így az evakuáltak visszatérhettek otthonaikba.

Újabb bomba Spandauban

A Spandau kerületben szerdán egy 100 kilogrammos második világháborús bombát találtak, amelyet pénteken terveznek hatástalanítani. A környéket lezárták, a robbanószerkezetet rendőrök őrzik. Innen további 12 400 embert evakuáltak, számukra egy helyi tornatermet jelöltek ki ideiglenes szállásként – írja a Deutsche Welle.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!