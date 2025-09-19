Berlin központjában és Spandau kerületében is második világháborús bombák kerültek elő. A hatóságok ezreket evakuáltak, ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, a robbanószerkezetek pedig hatalmas riadalmat keltettek a lakosság körében.

Második világháborús bomba miatt több ezer embert evakuáltak

Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Több ezer embert evakuáltak egy második világháborús bomba miatt

A belvárosban, a Spree folyóban talált bombát csütörtök este fedezték fel, emiatt mintegy 10 ezer embert kellett evakuálni. A rendőrség 500 méteres biztonsági zónát alakított ki, és a lakókat házról házra járva figyelmeztették.

Thousands of people in central Berlin were ordered to evacuate after an unexploded World War II bomb was discovered in the Spree River.



Police have set up a security perimeter of 500 meters in a thickly populated area of the German capital.https://t.co/aldBgLRFBf pic.twitter.com/rLBRDtoVOs — DW News (@dwnews) September 19, 2025

Kölnben húsz ezer embernek kellett elhagynia otthonát egy bomba miatt.

Ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, ahol hosszú sorok alakultak ki. Péntek reggelre kiderült, hogy a robbanószerkezetet nem kell hatástalanítani, így az evakuáltak visszatérhettek otthonaikba.

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

Újabb bomba Spandauban

A Spandau kerületben szerdán egy 100 kilogrammos második világháborús bombát találtak, amelyet pénteken terveznek hatástalanítani. A környéket lezárták, a robbanószerkezetet rendőrök őrzik. Innen további 12 400 embert evakuáltak, számukra egy helyi tornatermet jelöltek ki ideiglenes szállásként – írja a Deutsche Welle.