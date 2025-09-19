Berlin központjában és Spandau kerületében is második világháborús bombák kerültek elő. A hatóságok ezreket evakuáltak, ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, a robbanószerkezetek pedig hatalmas riadalmat keltettek a lakosság körében.
A belvárosban, a Spree folyóban talált bombát csütörtök este fedezték fel, emiatt mintegy 10 ezer embert kellett evakuálni. A rendőrség 500 méteres biztonsági zónát alakított ki, és a lakókat házról házra járva figyelmeztették.
Kölnben húsz ezer embernek kellett elhagynia otthonát egy bomba miatt.
Ideiglenes menedékhelyeket nyitottak, ahol hosszú sorok alakultak ki. Péntek reggelre kiderült, hogy a robbanószerkezetet nem kell hatástalanítani, így az evakuáltak visszatérhettek otthonaikba.
A Spandau kerületben szerdán egy 100 kilogrammos második világháborús bombát találtak, amelyet pénteken terveznek hatástalanítani. A környéket lezárták, a robbanószerkezetet rendőrök őrzik. Innen további 12 400 embert evakuáltak, számukra egy helyi tornatermet jelöltek ki ideiglenes szállásként – írja a Deutsche Welle.