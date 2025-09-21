Elképesztő hálószobai titkokat árult el Matthew McConaughey

Hírlevél

A színész saját könyvében vallott arról, mi tartotta össze hosszú ideje tartó házasságát. Matthew McConaughey szerint a kisebb ágy közelebb hozta feleségével, Camila Alvesszel.
A hollywoodi sztár, Matthew McConaughey különös, de annál hatásosabb tanácsot osztott meg a házasság megőrzésére. A színész szerint a nagy méretű ágy lecserélése kisebbre valódi változást hoz a kapcsolatokba - írja a Page Six.

US actor Matthew McConaughey arrives on the red carpet ahead of the pr arrives for the special presentation of "The Lost Bus" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on September 5, 2025. (Photo by Cole BURSTON / AFP)
Matthew McConaughey szerint a kisebb ágy a jó házasság titka
Fotó: COLE BURSTON / AFP

Matthew McConaughey elárulta egy ágy döntött házassága sorsáról

McConaughey felidézte, hogy egy idő után feleségét, Camila Alves-t szinte „focipályányi” távolságban érezte magától a nagy ágyban. Ezért döntöttek úgy, hogy kisebb ágyra váltanak, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz. „Most váll a vállhoz érünk, és ez jót tesz a házasságnak” – mondta a színész.

A pár 2012-ben kötött házasságot, három gyermekük született, és idén ünnepelték 13. házassági évfordulójukat.

A színész egy podcastban arról is beszélt, hogyan kezelik a konfliktusokat: egy kis édességgel. „Egy darab csokoládé vagy egy fagyi is képes csillapítani a feszültséget” – árulta el a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című film sztárja.

Ha szertne még több érdekes információt olvasni  Matthew McConaugheyről, az Origo oldalán megteheti.

 

