Elképesztő hálószobai titkokat árult el Matthew McConaughey

A hollywoodi sztár, Matthew McConaughey különös, de annál hatásosabb tanácsot osztott meg a házasság megőrzésére. A színész szerint a nagy méretű ágy lecserélése kisebbre valódi változást hoz a kapcsolatokba - írja a Page Six.

Matthew McConaughey szerint a kisebb ágy a jó házasság titka

Fotó: COLE BURSTON / AFP

Matthew McConaughey elárulta egy ágy döntött házassága sorsáról

McConaughey felidézte, hogy egy idő után feleségét, Camila Alves-t szinte „focipályányi” távolságban érezte magától a nagy ágyban. Ezért döntöttek úgy, hogy kisebb ágyra váltanak, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz. „Most váll a vállhoz érünk, és ez jót tesz a házasságnak” – mondta a színész.

A pár 2012-ben kötött házasságot, három gyermekük született, és idén ünnepelték 13. házassági évfordulójukat.

A színész egy podcastban arról is beszélt, hogyan kezelik a konfliktusokat: egy kis édességgel. „Egy darab csokoládé vagy egy fagyi is képes csillapítani a feszültséget” – árulta el a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című film sztárja.

