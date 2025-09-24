Különös reakciója volt Matthew McConaughey anyjának, amikor férje meghalt szex közben

Matthew McConaughey 2020-ban megjelent könyvében, a Zöldlámpában (Greenlights) írta meg, hogy édesapja, James Donald McConaughey 1992-ben éppen az aktus közben vesztette életét. Most új könyvében, a Versek és imák című alkotásban további részleteket árult el a sármos színész – írja a pagesix.com.

Matthew McConaughey – Fotó: Cole Burston/ AFP

Matthew McConaughey felidézte emlékeit

A sármos színész elárulta, hogy apja egy hétfő reggel, rögtön az együttlét után kapott szívrohamot. Amikor a mentők kiérkeztek, természetesen meztelenül találták.

Mindig azt mondta, hogy úgy akar meghalni, hogy épp szeretkezik anyámmal. És pontosan így történt – mesélte McConaughey.

A texasi színész emlékei szerint a helyszínen lévők igyekeztek leteríteni egy lepedővel halott apját, ám édesanyja ezt megakadályozta.

Anyám egyszerűen lerántotta róla a leplet a kocsibeállóban, és azt mondta: Ez itt Big Jim. Úgy távozott, ahogy élt, ne próbálják eltakarni! – idézte fel a Dallas Buyers Club sztárja.

A McConaughey-szülők kapcsolata igencsak viharos volt: háromszor házasodtak össze és kétszer váltak el. A színész ennek ellenére úgy véli, mindig mély kötelék fűzte őket egymáshoz, és szigorú, de következetes nevelést adtak gyermekeiknek.

Az Origo tavaly megírta, hogy mi az a tíz dolog, amit kevesen tudnak Matthew McConaughey-ről.