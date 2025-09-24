Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Matthew McConaughey

Különös reakciója volt Matthew McConaughey anyjának, amikor férje meghalt szex közben

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood egyik legismertebb sztárja sokkoló részleteket árult el édesapja haláláról, valamint édesanyja még furcsább reakciójáról. Matthew McConaughey apja úgy hunyt el, ahogy mindig is szeretett volna, szex közben érte e halál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matthew McConaugheyszexapjahalál

Matthew McConaughey 2020-ban megjelent könyvében, a Zöldlámpában (Greenlights) írta meg, hogy édesapja, James Donald McConaughey 1992-ben éppen az aktus közben vesztette életét. Most új könyvében, a Versek és imák című alkotásban további részleteket árult el a sármos színész – írja a pagesix.com

US actor Matthew McConaughey arrives on the red carpet ahead of the pr arrives for the special presentation of "The Lost Bus" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada on September 5, 2025. (Photo by Cole BURSTON / AFP)
Matthew McConaughey – Fotó: Cole Burston/ AFP

Matthew McConaughey felidézte emlékeit

A sármos színész elárulta, hogy apja egy hétfő reggel, rögtön az együttlét után kapott szívrohamot. Amikor a mentők kiérkeztek, természetesen meztelenül találták.

Mindig azt mondta, hogy úgy akar meghalni, hogy épp szeretkezik anyámmal. És pontosan így történt – mesélte McConaughey.

A texasi színész emlékei szerint a helyszínen lévők igyekeztek leteríteni egy lepedővel halott apját, ám édesanyja ezt megakadályozta.

Anyám egyszerűen lerántotta róla a leplet a kocsibeállóban, és azt mondta: Ez itt Big Jim. Úgy távozott, ahogy élt, ne próbálják eltakarni! – idézte fel a Dallas Buyers Club sztárja.

A McConaughey-szülők kapcsolata igencsak viharos volt: háromszor házasodtak össze és kétszer váltak el. A színész ennek ellenére úgy véli, mindig mély kötelék fűzte őket egymáshoz, és szigorú, de következetes nevelést adtak gyermekeiknek.

Az Origo tavaly megírta, hogy mi az a tíz dolog, amit kevesen tudnak Matthew McConaughey-ről.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!