Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
menü

Megmutatjuk a McDonald's legextrémebb fogásait - akadnak igazi furcsaságok is

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A McDonald's több mint 100 országban működik, és az éttermek menüje jelentősen eltérhet. Rengeteg McDonald's rajongó utazásai során is betér kedvenc éttermébe, hogy megkóstolhassa az adott ország különleges gyorséttermi fogásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menüMcDonald'sgyorsétteremkülönlegesség

A McDonald's mindenhol ugyanaz, mégis más. A több mint 100 országban működő gyorsétteremlánc fogásai országonként eltérő lehet, míg az ikonikus hamburgerek szinte minden menün elérhetők. 

McDonald's a világ körül, ezek a legextrémebb fogások
McDonald's a világ körül, ezek a legextrémebb fogások Fotó: Unsplash

Gary He fotóriporter új könybe, a McAtlas bemutatja a McDonald's egyedi ízeit a világ legkülönbözőbb országaiban – írja a BBC.

A McDonald's világ körüli ízei:

Kanada 

A poutine az 1950-es évek quebeci találmánya: sült krumpli, sajtféle és mártás. 2012-ben, amikor a versenytárs Wendy's „poutition” kezdeményezéssel próbálta Kanada nemzeti ételévé nyilvánítani, a McDonald's is felvette a menübe, sőt egy exkluzív változatot is készített: Spicy Buffalo Chicken Poutine.  

India 

„Ha van indiai ízprofil vagy alapanyag, megtalálták, hogyan lehet belőle McDonald's-termék” – mondja He. Példa erre a Big Spicy McWrap Paneer, amely az indiai vegetáriánusok számára alapvető fehérjét használ. Amikor a McDonald's 1996-ban belépett Indiába, ez volt az első piac, ahol nem szolgáltak fel marhahúst, és külön vegetáriánus menüt kínáltak. 

@currygorl Heaven = india mcdonalds #mcdonalds #paneer ♬ Touch the Sky x Last Christmas by Toasty Digital - mdfx98

Kína 

Az első McDonald's Kínában a Nanyang Commercial Plaza-ban nyílt. „1990-ben ez volt a próbabolt, hogy lássák, működhet-e a kapitalizmus Kínában” – mondja He. „Kína ma a McDonald's második legnagyobb piaca.” 

Guatemala 

A Happy Meal dobozformájú étterem Guatemalavárosban tiszteleg a gyermekmenü eredete előtt. 1974-ben egy guatemalai franchise-tulajdonos felesége létrehozta Ronald menüjét: gyerekméretű ételt kis játékkal. A koncepció bevált, a többi pedig történelem. „Ez egy példa arra, hogy valami külföldről indult, nem az USA-ból” – mondja He. 

Franciaország 

A 2000-es évek elején a McDonald's megnyerte a francia fogyasztókat azzal, hogy helyi, egészséges és környezettudatos márkaként pozicionálta magát. 2012-ben egy rövid ideig elérhető menüelemet vezettek be: a bagettet, a francia kulturális örökség részeként. Két marhahússal, Emmentali sajttal, salátával és mustárral töltött McBaguette nagy siker lett.

@mcdonalds_montredon Vous l’attendiez ? 🫢 Voici le retour du Mc Baguette, Maid in France 🇫🇷. Un grand retour avec sa nouveauté, sauce béarnaise ou sauce moutarde, à vous de faire votre choix 🥰. #mcbaguette#mcdo#nouveaute#montredon#pourtoi ♬ Le Festin (From Ratatouille) - Movie Sounds Unlimited

  

Csehország 

Európa nagy részén a McDonald's helyi sört kínál a menüben. „Az európaiaknak egyszerűen más a viszonya az alkohollal, mint az amerikaiaknak” – mondja He. 

Fülöp-szigetek 

A McSpaghetti – tészta édes marinara szósszal és aprított hot doggal – a Jollibee Jolly Spaghetti-jét inspirálta. A 1970-es évek közepén Tony Tan Caktiong átalakította Jollibee éttermeit a McDonald's ellen, rajzfilmfigurát, Yumburgert és sült krumplit vezetett be. Ma a McDonald's népszerű, de a Jollibee piacvezető. 

@fifty_sips_of_grapes In the Philippines only 😋😋 #mcspaghetti #mcdonalds #philippines ♬ Trendsetter - Connor Price & Haviah Mighty

Szaúd-Arábia 

A McArabia Chicken két grillezett csirkepogácsát, paradicsomot, salátát, hagymát és fokhagymás szószt tartalmaz arab lepénykenyérben.  

Thaiföld 

A congee (rizskása) a thai reggeli alapétele, gyakran csirkehússal. A McDonald's saját változatában aprított sült csirkét használnak. A congee változatok Kínában, Malajziában és Indonéziában is megjelennek. 

@thatthaifoodguy @McDonald’s is surprisingly less different in Thailand than the US. What other fast food restaurants in Thailand would you like to see? What should I order? @McDonald’sThailand #mcdonalds #thailand #mcdonaldsbreakfast #mcdonaldsthailand #congee #patongko ♬ original sound - That Thai Food Guy

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!