Megmutatjuk a McDonald's legextrémebb fogásait - akadnak igazi furcsaságok is

A McDonald's mindenhol ugyanaz, mégis más. A több mint 100 országban működő gyorsétteremlánc fogásai országonként eltérő lehet, míg az ikonikus hamburgerek szinte minden menün elérhetők.

Gary He fotóriporter új könybe, a McAtlas bemutatja a McDonald's egyedi ízeit a világ legkülönbözőbb országaiban – írja a BBC.

A McDonald's világ körüli ízei:

Kanada

A poutine az 1950-es évek quebeci találmánya: sült krumpli, sajtféle és mártás. 2012-ben, amikor a versenytárs Wendy's „poutition” kezdeményezéssel próbálta Kanada nemzeti ételévé nyilvánítani, a McDonald's is felvette a menübe, sőt egy exkluzív változatot is készített: Spicy Buffalo Chicken Poutine.

India

„Ha van indiai ízprofil vagy alapanyag, megtalálták, hogyan lehet belőle McDonald's-termék” – mondja He. Példa erre a Big Spicy McWrap Paneer, amely az indiai vegetáriánusok számára alapvető fehérjét használ. Amikor a McDonald's 1996-ban belépett Indiába, ez volt az első piac, ahol nem szolgáltak fel marhahúst, és külön vegetáriánus menüt kínáltak.

Kína

Az első McDonald's Kínában a Nanyang Commercial Plaza-ban nyílt. „1990-ben ez volt a próbabolt, hogy lássák, működhet-e a kapitalizmus Kínában” – mondja He. „Kína ma a McDonald's második legnagyobb piaca.”

Guatemala

A Happy Meal dobozformájú étterem Guatemalavárosban tiszteleg a gyermekmenü eredete előtt. 1974-ben egy guatemalai franchise-tulajdonos felesége létrehozta Ronald menüjét: gyerekméretű ételt kis játékkal. A koncepció bevált, a többi pedig történelem. „Ez egy példa arra, hogy valami külföldről indult, nem az USA-ból” – mondja He.

Franciaország

A 2000-es évek elején a McDonald's megnyerte a francia fogyasztókat azzal, hogy helyi, egészséges és környezettudatos márkaként pozicionálta magát. 2012-ben egy rövid ideig elérhető menüelemet vezettek be: a bagettet, a francia kulturális örökség részeként. Két marhahússal, Emmentali sajttal, salátával és mustárral töltött McBaguette nagy siker lett.

Csehország

Európa nagy részén a McDonald's helyi sört kínál a menüben. „Az európaiaknak egyszerűen más a viszonya az alkohollal, mint az amerikaiaknak” – mondja He.