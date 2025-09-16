Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

medve

Hatalmas medvét gázolt el egy autós Erdélyben

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Sajnálatos baleset történt Erdélyben. Egy körülbelül 130 kilogrammos medvét ütött el egy autó a Székelyszentlélek felett húzódó Baknya-tetőn kedden reggel.
medveErdélyautó

A baleset a 13A jelzésű országúton történt, ahol egy óriási medvét ütött el a szerencsétlenül járt autós. Az állat túlélte az ütközést, de el kellett altatni – közölte a Székelyhon

130 kilós medvét ütött el az autó (illusztráció) – Fotó: Unsplash
130 kilós medvét ütött el az autó (illusztráció) 
Fotó: Unsplash

A polgármester is megszólalt, miután az autós medvét ütött el

Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere elmondta, hogy az állat az ütközést követően az úttesttől körülbelül 200 méterre jutott a mezőn, de annyira súlyosak voltak a sérülései, hogy nem tudott tovább menni. 

A medve belső sérüléseket szenvedett, valamint hátsó lábai is eltörtek, ezért el kellett altatni.

 A polgármester hozzátette: a közelmúltban nem történt olyan kirívó eset a községben, amikor medve kárt okozott volna lakott területen.

Az Origo korábban megírta, hogy mit kell tennünk, ha medvével találkozunk.  

 

 

