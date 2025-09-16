Hatalmas medvét gázolt el egy autós Erdélyben

A baleset a 13A jelzésű országúton történt, ahol egy óriási medvét ütött el a szerencsétlenül járt autós. Az állat túlélte az ütközést, de el kellett altatni – közölte a Székelyhon.

130 kilós medvét ütött el az autó (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A polgármester is megszólalt, miután az autós medvét ütött el

Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere elmondta, hogy az állat az ütközést követően az úttesttől körülbelül 200 méterre jutott a mezőn, de annyira súlyosak voltak a sérülései, hogy nem tudott tovább menni.

A medve belső sérüléseket szenvedett, valamint hátsó lábai is eltörtek, ezért el kellett altatni.

A polgármester hozzátette: a közelmúltban nem történt olyan kirívó eset a községben, amikor medve kárt okozott volna lakott területen.

