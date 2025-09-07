Hírlevél

Brutális medvetámadás! Hajszálon múlt a férfi élete

Brutális medvetámadás! Hajszálon múlt a férfi élete

Medve rontott rá egy idős férfira Arkansas államban. A nyugdíjas a szabadban dolgozott, amikor a vadállat rá rontott, a férfi fia sietett a segítségére. Több mint 25 éve nem történt medvetámadás az államban, a hatóságok vizsgálják az esetet.
Medvetámadásban sérült meg súlyosan egy 72 éves arkansasi férfi – írja a Fox News

Fotó: Unsplash

A nyugdíjas Vernon Patton a szabadban dolgozott, egy erdős üdülőterület közelében, amikor a medve megtámadta. A segélykiáltásokat Patton fia hallotta meg, aki azonnal az apja segítségére sietett, és köveket dobált a medve irányába, mire az állat elmenekült. 

Azonnal tolták a műtőbe a medvetámadásban megsérült férfit

Patton súlyosan megsérült az arcán és a felsőtestén. Kórházba szállították, ahol életmentő műtéten esett át. Az állapota jelenleg stabil, de még kórházi ellátásra szorul. 

Több mint 25 éve nem történt medvetámadás Arkansas államban, a hatóságok vizsgálják, hogy pontosan mi történhetett. 

 

