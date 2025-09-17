Döbbenetes felvételek! Vadállat pusztított egy templomban és fagyizóban

A világ számos pontjáról érkeznek hírek medvetalálkozásokról. Az állatok templomba, üzletbe és lakásba törnek be, néhol felvétel is készült az esetekről. Több tragikus kimenetelű medvetámadás is történt, amelyek sokkolták a közvéleményt.

Medvetámadásban sérült meg egy család (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Medvetámadás és sorozatos betörések

Egy indiai templom biztonsági kamerája rögzítette, ahogy egy medve éjfél körül belépett az épületbe. Az állat kinyitotta az iroda üvegablakát, de nem talált élelmet, így üres kézzel távozott. Ez a videó gyorsan terjedt, bizonyítva, mennyire megszokottá váltak a medvetalálkozások — írja a BBC.

Hasonlóan szokatlan eset történt Kaliforniában, ahol egy falánk medve egy fagyizóba tört be, és a pult mögött kutatott édességek után. A seriff helyettesei hamar a helyszínre értek, és végül sikerült kivezetniük az állatot, amely alig okozott kárt.

Halálos medvetámadás Japánban és Oroszországban

Japánban viszont tragikus véget ért egy fiatal férfi túrája, amikor Hokkaidón egy barna medve rátámadt és az erdőbe hurcolta. A hatóságok vadászatot indítottak a támadó azonosítására és elfogására.

Kaliforniában egy hősies kutya, Doodle állta útját egy betörő medvének. A kutya a gazdáját védte, amikor az állat a ház hűtőjét fosztogatta. Az ugatás végül elriasztotta a betolakodót.

A legmegrázóbb eset azonban Oroszországban történt, ahol egy medve betört egy házba, és megölte a bent tartózkodó 87 éves apát és 56 éves fiát. A szakértők szerint az állat veszett lehetett.