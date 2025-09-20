Halálos rémálom az erdőben – csak egyikük élte túl!

Sokkoló medvetámadás rázta meg Görögországot: egy túrázó életét vesztette, miután egy dühödt vadállat üldözte az erdőben. A férfi barátja túlélte a drámai menekülést, de a történet országos felháborodást váltott ki.

Végzetes medvetámadás (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Medvetámadás során halt meg egy túrázó

Észak-Görögországban újabb tragikus medvetámadás történt, amely az egész országot megrázta. A 61 éves Christos Stavrianidis és barátja, Dimitris a Fratko-erdőben túráztak, amikor hirtelen egy hatalmas medve állta el útjukat. A vadállat rárontott a két férfira, és a pánikszerű menekülés közben Christos a szakadékba zuhant. Dimitris túlélte a támadást, de elmondása szerint barátját a medve taszította a mélybe.

Az áldozat tragédiájáról készült felvétel a héten került napvilágra: a videón látszik, ahogy a barnamedve közeledik, majd a férfi eltűnik a szikla peremén. A halálos medvetámadás híre sokkolta Görögországot, és ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire veszélyesek lehetnek ezek a vadállatok.

A hatóságok arra figyelmeztetik a túrázókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak az erdőkben, és mindig készüljenek fel arra, hogyan reagáljanak egy medvetámadás esetén. Bár Dimitrisnek sikerült elmenekülnie, a történet drámai emlékeztetője annak, hogy a természetben egy pillanat alatt válhat valaki áldozattá – írja a Daily Mail.

A videót a halálos medvetámadásról egy japán turista készítette, ahogy élethalálharcot vív a medvével.