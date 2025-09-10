Megcsalás rejtett oldala: ez az egy közös vonás mindent megmagyaráz

A Sun egyik újságírója, Mel Fallowfield rejtett módszerrel vizsgálta a hűtlen férjek világát az Illicit Encounters nevű internetes oldalon, amelyet kifejezetten a megcsalás elősegítésére hoztak létre. A portálnak már több mint másfél millió felhasználója van, és főként olyan férfiak csatlakoznak, akik házasság mellett keresnek titkos kalandot.

A felmérés szerint a férfiak többsége a házasság fenntartása mellett is a megcsalás izgalmát keresi Fotó: Fotó: Shutterstock

A megcsalás közös nevezője

Fallowfield tapasztalatai szerint a férfiak 90 százaléka hangsúlyozta, hogy szereti a feleségét, nem akar válást, csupán izgalmat keres az életében.

Több találkozón is ugyanez derült ki: jó a házasság, de hiányzik belőle a tűz.

Az egyik férfi például elárulta, hogy bár szereti a feleségét, a testi közelség hiánya miatt fordult más nők felé.

Kik a hűtlen férjek?

Fallowfield összegzése szerint nincs tipikus hűtlen férfi. Akik a megcsalást választják, különböző életkorból, társadalmi háttérből és családi helyzetből érkeznek. A közös pont csupán annyi, hogy mindannyian azt állítják: szeretik a feleségüket.

A megcsalás jelei

A profi csábítóként dolgozó Madeline Smith szerint a hűtlenségnek vannak árulkodó jelei: a férfiak elrejtik a telefonjukat, nem szerepelnek közös képeken, és gyakran használnak olyan alkalmazásokat, amelyekben az üzenetek gyorsan törlődnek. Szerinte ez egyértelműen a titkolózás jele.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a megcsalás jelei akár az arcokon is leolvashatók lehetnek.