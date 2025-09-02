Családostul kivégeztek egy népszerű influenszert, de itt még nem ért véget a történet

Nem először fordul elő, de minden alkalommal meglepő és brutális, hogy mikre képesek a kegyetlen mexikói drogkartellek. Egy TikTok-sztárt, férjét és két gyermekét műanyagba csomagolva találták meg egy elhagyott pick-upban Guadalajarában. A meggyilkolt influenszer utáni nyomozás során kiderült, hogy nemcsak a kivégzés körülményei döbbenetesek, hanem az ügyet követő események is: vérnyomok, fegyveres emberrablás és rejtélyes fordulatok sokkolják a közvéleményt.
Egy TikTok-influenszert és családját holtan találták, műanyagba csomagolva egy kisteherautóban, kartellstílusú kivégzés után. A 32 éves énekesnő és TikTok-influenszer, Esmeralda Ferrer Garibay, férje Roberto Carlos Gil Licea, valamint két gyermekük, Gael Santiago és Regina holttestére augusztus 22-én bukkantak egy elhagyott szürke Ford Rangerben, Guadalajarában.
Alfonso Gutiérrez Santillán ügyész közlése szerint a nyomozók térfigyelő kamerák alapján követték vissza a jármű útvonalát egy közeli autószervizhez. Itt vérnyomokat, töltényhüvelyeket és ballisztikai nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a családot ott végezték ki, mielőtt a holttesteket átszállították volna.
Bár a boncolási eredmények még nem készültek el, a ballisztikai és vérnyomok szinte bizonyosan megerősítik, hogy ott ölték meg őket
– mondta Santillán.
A mexikói hatóságok két férfit előállítottak az ügyben, de bizonyíték hiányában szabadon engedték őket. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett:
percekkel a távozásuk után fegyveresek rabolták el őket. A páros két ismerősével találkozott az ügyészség előtt, amikor megtámadták őket. Négyből hármat elhurcoltak, egy embernek viszont sikerült elmenekülnie.
A mexikói sajtó szerint a támadók több mint két órán át várakoztak a helyszínen, ami előre megszervezett akcióra utal. Blanca Trujillo ügyész úgy nyilatkozott:
egyelőre nem világos, hogy a rajtaütés Garibay és családja meggyilkolására adott megtorlás volt-e.
A hatóságok most a túlélő kihallgatására várnak, hogy fényt derítsenek a drogkartell által irányított kivégzés részleteire – írja a New York Post.