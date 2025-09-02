Hírlevél

Ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt, segítsen megtalálni

Családostul kivégeztek egy népszerű influenszert, de itt még nem ért véget a történet

1 órája
Egy egész családot brutálisan kivégeztek mexikóban. A meggyilkolt influenszer holttestét férjével és két gyermekével együtt találták meg egy pick-upban. A kartellhez köthető támadás háttere továbbra is rejtély.
Nem először fordul elő, de minden alkalommal meglepő és brutális, hogy mikre képesek a kegyetlen mexikói drogkartellek. Egy TikTok-sztárt, férjét és két gyermekét műanyagba csomagolva találták meg egy elhagyott pick-upban Guadalajarában. A meggyilkolt influenszer utáni nyomozás során kiderült, hogy nemcsak a kivégzés körülményei döbbenetesek, hanem az ügyet követő események is: vérnyomok, fegyveres emberrablás és rejtélyes fordulatok sokkolják a közvéleményt.

Gyilkosság, kábítószerkereskedelem és erőszak hatja át a drogkartellek véres világát – most egy meggyilkolt influenszer miatt kerültek hírekbe
Gyilkosság, kábítószerkereskedelem és erőszak hatja át a drogkartellek véres világát – most egy meggyilkolt influenszer miatt kerültek hírekbe (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

Meggyilkolt influenszer Mexikóban: Drogkartellekhez kapcsolódhat az eset

Egy TikTok-influenszert és családját holtan találták, műanyagba csomagolva egy kisteherautóban, kartellstílusú kivégzés után. A 32 éves énekesnő és TikTok-influenszer, Esmeralda Ferrer Garibay, férje Roberto Carlos Gil Licea, valamint két gyermekük, Gael Santiago és Regina holttestére augusztus 22-én bukkantak egy elhagyott szürke Ford Rangerben, Guadalajarában.

Korábban meggyilkoltak egy amerikai politikust, akinek halála összefüggésbe hozható a drogkartellekkel.

Alfonso Gutiérrez Santillán ügyész közlése szerint a nyomozók térfigyelő kamerák alapján követték vissza a jármű útvonalát egy közeli autószervizhez. Itt vérnyomokat, töltényhüvelyeket és ballisztikai nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a családot ott végezték ki, mielőtt a holttesteket átszállították volna.

Bár a boncolási eredmények még nem készültek el, a ballisztikai és vérnyomok szinte bizonyosan megerősítik, hogy ott ölték meg őket

– mondta Santillán.

A rettegett Sinaloa kartell több magas rangú vezetőjét is elfogták.

A mexikói hatóságok két férfit előállítottak az ügyben, de bizonyíték hiányában szabadon engedték őket. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett: 

percekkel a távozásuk után fegyveresek rabolták el őket. A páros két ismerősével találkozott az ügyészség előtt, amikor megtámadták őket. Négyből hármat elhurcoltak, egy embernek viszont sikerült elmenekülnie.

Holttestek lógnak a hídról, Mexikó pedig vérben fuldoklik.

A mexikói sajtó szerint a támadók több mint két órán át várakoztak a helyszínen, ami előre megszervezett akcióra utal. Blanca Trujillo ügyész úgy nyilatkozott: 

egyelőre nem világos, hogy a rajtaütés Garibay és családja meggyilkolására adott megtorlás volt-e. 

A hatóságok most a túlélő kihallgatására várnak, hogy fényt derítsenek a drogkartell által irányított kivégzés részleteire – írja a New York Post.

 

